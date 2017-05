जेब में रखते हैं मोबाइल तो हो जाए सावधान, ऐसा हुआ इस लड़के का हाल

+3 अर्जुन की जेब में रखे-रखे मोबाइल फट गया। इंदौर । यदि आप अपनी जेब में मोबाइल रखते हैं तो सावधान हो जाएं। जेब में रखा मोबाइल आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। मंदसौर के एक युवक के साथ शुक्रवार को ऐसा ही एक हादसा हुआ। यहां रहने वाला अर्जुन डोडिया सब्जी मंडी से निकल रहा था, तभी पैंट की जेब में रखे उसके मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से अर्जुन का पैर और हाथ बुरी तरह से झुलस गए है। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। - जनता कॉलोनी निवासी अर्जुन (20) पिता गोपाल सब्जी मंडी में काम करता है। शुक्रवार को वह मंडी से घर जाने के लिए निकला, तभी अचानक एक धमाका हुआ और वह चलते -चलते नीचे गिर पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि धमाके की आवाज कहां से आई। जब लोगों का ध्यान अर्जुन के पैरों की तरफ गया तो वे हैरान रह गए। अर्जुन का पैंट जल गया था और उसका एक पैर और हाथ बुरी तरह से झुलस गया था। - अर्जुन ने बताया कि उसके पैंट में रखे मोबाइल में धमाका हो गया है। आसपास के लोग तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर गए। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उसने बताया कि उसने करीब महीने भर पहले ही नया मोबाइल खरीदा था। मोबाइल की एक साल ग्यारंटी भी थी। अर्जुन के मुताबिक़ ब्लास्ट मोबाइल की बैटरी से हुआ था। उसने कंपनी के खिलाफ थाने में एक आवेदन भी दिया है। उसका कहना है कि उसे अब अपने साथ मोबाइल रखने में डर लगाने लगा है। फोटोज : राजेश शर्मा आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें इससे जुड़े अन्य फोटोज...

+3 अर्जुन का पैर और हाथ झुलस गया है।

+3 जेब से निकला फटा मोबाइल।

+3 अस्पताल में भर्ती अर्जुन।



