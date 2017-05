3 लड़कों संग जुआ खेल रही थीं 6 लड़कियां, लड़के ने छुपाया मुंह

इंदौर। पुलिस ने जनता क्वार्टर के एक फ्लैट पर दबिश देकर 6 लड़कियों और 3 लड़कों को अरेस्ट किया है। ये लोग फ़्लैट में जुआ खेल रहे थे, इनके पास से पुलिस ने 51 हजार नकद और ताश के पैकेट जब्त किए हैं। जुआ खेल रहा एक युवक बार-बार पुलिस से बोल रहा था मेरी शादी होने वाली है। मीडिया के सामने भी वह लगातार कैमरे से बचने की कोशिश करता रहा।

- परदेशीपुरा टीआई सुनील उईके ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जनता क्वाटर्स के एक फ़्लैट में कुछ महिलाएं जुआ खेल रही हैं। सूचना पर महिला टीम गठित कर एम 80 नंबर के फ़्लैट पर दबिश दी गई तो यहां जुआ खेलते हुए 6 लडकियां और 3 युवक मिले। - पुलिस के मुताबिक ये फ़्लैट रानी नाम की महिला का है। वह भी वहां जुआ खेल रही थी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है। इनके पास से से 51 हजार रुपए नगद और ताश की गड्डियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक़ सभी लड़कियां अच्छे परिवारों से हैं। - प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये सब लोग किसी पार्टी में एक-दूसरे से मिले थे। - फ़्लैट की मालकिन रानी ने बताया कि पहली बार ही उसने सब दोस्तों को फ़्लैट पर बुलाया था, टाइम पास करने के लिए सब लोग ताश खेल रहे थे। - पकड़ाए आरोपी में से एक की जल्दी ही शादी होने वाली है, वह बार-बार पुलिस अधिकारियों के हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा था। मीडिया के सामने भी वह अपना मुंह छिपाता रहा। - टीआई उईके ने बताया कि महेश पिता गोवर्धन निवासी इंद्रलोक कॉलोनी, मयूर पिता शंकर निवासी महालक्ष्मी पैलेस, संजू पिता अशोक, रीता निवासी माणिकबाग, लक्ष्मी निवासी स्कीम 71, रेखा निवासी सुदामानगर, मोनिका, हेमा और रानी निवासी जनता क्वार्टर के खिलाफ जुआं एक्ट की कार्रवाई की है। इनका पुराना रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है। आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें फोटोज...

+8 जुआं खेलते पकड़ाई 6 लड़कियां.

+8 मुंह छिपाता रहा एक आरोपी.

+8 पुलिस ने 51 हजार रुपए नगद जब्त किए.

+8 महिला पुरुष आरोपियों को थाने लाते हुए .

+8 अच्छे परिवार की है सभी लड़कियां.

+8 परदेशीपुरा टीआई उइके.

+8 जब्त राशि .

+8



Web Title: six girls arrested with 3 man in a flate indore

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

