आसान नहीं था 22 शवों को एयरलिफ्ट करवाना, 24 घंटे ऐसे चली प्रोसेस

+13 देहरादून एयरपोर्ट पर शवों को प्लेन में रखते हुए। इनसेट में सहायक संचालक राजेंद्र राठौर इंदौर। उत्तरकाशी बस हादसे में मृत मप्र केे 22 लोगों को और पांच घायलाें को एयर लिफ्ट कर इंदौर लाया गया। इसके लिए सरकार ने अपने अधिकारियों को उत्तराखंड भेजा था। मृतकों और घायलों को एयर लिफ्ट करना आसान नहीं था, इसके लिए एमपी और उत्तराखंड के अधिकारियों ने 24 घंटे तक प्रयास किए। dainikbhaskar.com आपको बता रहा है एयर लिफ्ट की पूरी कहानी.... उत्तरकाशी बस हादसे में मृत मप्र केे 22 लोगों को और पांच घायलाें को एयर लिफ्ट कर इंदौर लाया गया। इसके लिए सरकार ने अपने अधिकारियों को उत्तराखंड भेजा था। मृतकों और घायलों को एयर लिफ्ट करना आसान नहीं था, इसके लिए एमपी और उत्तराखंड के अधिकारियों ने 24 घंटे तक प्रयास किए।



- मंगलवार रात उत्तकाशी में हुए हादसे की खबर मिलते ही मप्र सरकार सक्रिय हो गई थी। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है। वैसे ही सीएम ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत से चर्चा कर घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था और मृतकों को इंदौर पहुंचाने में मदद का आग्रह किया। दोनों सीएम ने रेलमंत्री से चर्चा की तो उन्होंने देहरादून एक्सप्रेस में एक विशेष बोगी लगाने की सहमति दे दी।

- सीएम ने दिल्ली में पदस्थ आईपीएस आलोक पटेरिया, प्रकाश उन्हाले, इंदौर से एसडीएम संदीप सोनी और होमगार्ड के कमांडेंट सैय्यद जावेद को उत्तरकाशी पहुंचकर व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। जनसंपर्क के सहायक संचालक अरुण राठौर छुट्टी मनाने मसूरी गए हुए थे। जानकारी लगते ही वे तत्काल देहरादून के लिए रवाना हो गए। सुबह हुई 24 लोगों के मरने की पुष्टि

- राठौर ने बताया कि बुधवार सुबह तक 24 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई थी। इनमें से दो वहीं के निवासी थे। सीनियर आईपीएस आलोक पटेरिया और प्रकाश उन्हाले ने उत्तरकाशी पहुंचकर मोर्चा संभाला, जबकि हम लोग देहरादून में व्यवस्था संभाल रहे थे। उत्तरकाशी में एक साथ 22 पीएम करवाने में वहां के कलेक्टर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने दोनों अधिकारियों का भरपूर सहयोग किया। बाद में शवों को तीन गाड़ियों से देहरादून रवाना किया गया।

- पहली गाड़ी दोपहर दो बजे नौ शवों को लेकर निकली थी। दूसरी गाड़ी 2.30 बजे सात शवों को और तीसरी गाड़ी 6 शवों को लेकर 3.30 बजे निकली। हमें शवों पर केमिकल ट्रीटमेंट करवाकर उन्हें नंदादेवी एक्सप्रेस में लगने वाली विशेष बोगी में लेकर आना था। यहां से ये बोगी दिल्ली पहुंचती और फिर वहां से इसे इंदौर रवाना होने वाली ट्रेन में लगाया जाना था। इसके लिए हम देहरादून कलेक्टर एसए मुरुगेशन के पास पहुंचे। उन्होंने तत्काल हिमालयन मेडिकल कॉलेज के डीन को फोन कर इसकी व्यवस्था करने को कहा। बस से बॉडी लाने का भी सोचा गया - नंदादेवी एक्सप्रेस रात 11.30 बजे देहरादून से निकलती है। स्टेशन पर व्यवस्था के लिए हम स्टेशन मैनेजर करतार सिंह के पास पहुंचे। उनका कहना था कि हमें रात 10 बजे तक बोगी में बॉडीज रखवाना होगी, ताकि बोगी को समय रहते ट्रेन के साथ लगाया जा सके। इसके बाद हम हिमालयन कॉलेज पहुंचे। यहां डीन ने हमारी चिंता और बढ़ा दी। उनका कहना था कि 22 बॉडीज पर ट्रीटमेंट कर उन्हें पैक करने में कम से कम दो घंटे लगेंगे। हमारी चिंता यह थी कि उत्तरकाशी से निकली पहली गाड़ी भी रात 10 बजे के पहले देहरादून पहुंचने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में ट्रेन से बाॅडीज लेकर निकलना संभव नहीं दिख रहा था। इस पर हम एक बार फिर डीएम मुरुगेशन के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने बॉडीज को बस से दिल्ली ले जाने का विकल्प सुझाया। तब तक रात के 9 बज चुके थे। इसी बीच आलाधिकारियों ने सीएम हाउस को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा यदि ट्रेन से व्यवस्था ना हो सके तो सरकार विशेष प्लेन की व्यवस्था करेगी। - पहली गाड़ी करीब 10 बजे देहरादून पहुंची। उसे हिमालयन कॉलेज ले जाया गया। कलेक्टर ने शवों को रखने के लिए ताबूत पहले ही बनवा लिए थे। ट्रेन निकलने की स्थिति में बॉडीज दिल्ली भिजवाने के लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य परिवहन की एसी बस बुलवाई, लेकिन समस्या ये थी कि बस में केबिन थे और उसमें ताबूत रखना मुश्किल था। इस पर एक मैकेनिक को बुलवाकर बस के कांच निकलवाए गए, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला। सीएम बोले, प्लेन से लेकर आएं बॉडीज - कुछ देर बाद सीएम हाउस से ये अपडेट मिला कि सुबह एयर इंडिया का एक विशेष प्लेन देहरादून पहुंचेगा और बॉडीज लेकर इंदौर रवाना होगा। आपको सुबह 10 बजे तक सभी बॉडीज एयरपोर्ट पहुंचानी है। इस पर हमने केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सभी बॉडीज हिमालयन कॉलेज में रखवा दी। सुबह साढ़े 6 बजे सीएम हाउस से ये मैसेज आया कि 6 घायलों को भी इसी प्लेन से इंदौर लाया जाए।

- सभी घायल मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। हम तत्काल मैक्स पहुंचे और घायलों को छुट्टी देने की बात कही। घायलों को हवाई यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मैक्स के डॉक्टर ने तीन घायलों का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन तीन को सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं थे। इस पर हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात की। सीनियर डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद दो और घायलों को छुट्टी दे दी, लेकिन लंग्स में दिक्कत होने के चलते एक घायल को वहीं रोक लिया।

- पूरी प्रोसेस में 11 बज चुके थे। हमने हॉपिस्टल से घायलों के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स भेजने का आग्रह भी किया। करीब 1.30 बजे तक सभी बॉडीज और घायलों को प्लेन में चढ़ा दिया गया। प्लेन में एक डॉक्टर और एक मेल नर्स भी सवार हुए। एसडीएम संदीप सोनी और होमगार्ड कमांडेंट सैय्यद जावेद इन्हें लेकर इंदौर पहुंचे। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के सहयोग के बिना ये काम आसान नहीं था। अागे की स्लाइड्स पर देखें कुछ फोटोज....

+13 देररात देहरादून डीएम से चर्चा करते अधिकारी।

+13 डीएम ने बॉडीज ले जाने के लिए एक बस की व्यवस्था करवाई।

+13 सहायक संचालक अरुण राठौर बॉडीज को एंबुलेंस में रखवाते हुए।

+13 देहरादून एयरपोर्ट पर खड़ा प्लेन।

+13 22 शवों को प्लेन में रखा गया।

+13 बाॅडी काे प्लेन में रखते हुए।

+13 इस तरह घायलों को प्लेन में चढ़ाया गया।

+13 घायलों केा लेकर जाते कर्मचारी।

+13 प्लेन में सवार घायल।

+13 डॉक्टर भी आए साथ।

+13

+13 देहरादून एयरपोर्ट से उड़ान भरता प्लेन।

+13 सीएम शिवराज भी पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट।



Web Title: Story of Uttarkashi airlift Indore mp

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in