आते-जाते छेड़ता था पड़ोसी, तंग आकर छात्रा ने कर लिया सुसाइड

पानीपत। पानीपत जिले के गांव कुराड़ में 12वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने जहर खाकर सुसाइड कर ली। सुसाइड की वजह पड़ोसी युवक को बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि वह आते-जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव में दादा-दादी के पास रहती थी लड़की... - लड़की ने हाल ही में छाजपुर स्थित आरोही मॉडल स्कूल में 12वीं कक्षा में दाखिला लिया था। उसके माता-पिता पानीपत शहर में रहते हैं, जबकि लड़की ज्यादातर गांव में दादा-दादी के पास ही रहती थी।

- पुलिस के अनुसार परिजनों का कहना है कि गांव का ही मोहित नामक युवक लड़की को छेड़ता था। कई बार परिजनों को भी इस बारे में शिकायत कर चुकी थी। - बुधवार को मोहित ने उसके साथ घुसकर बदतमीजी की थी। पीड़िता ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया। शोर सुनकर उसके दादा को आते देख वह भाग खड़ा हुआ।

- बाद में रात करीब साढ़े 10 बजे लड़की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पानीपत लाए जाने पर पता चला कि उसने जहर खा लिया है। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

- मौके पर पहुंचे डीएसपी नरेश अहलावत के मुताबिक पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करते हुए आरोपी मोहित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोटोज: नवीन मिश्रा आगे की स्लाइड्स में देखें और फोटोज........

+5 आत्महत्या की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

+5 गांव के ही लड़के पर है छेड़छाड़ का आरोप।

+5 मोर्चरी में रखी लड़की लाश।

+5 अस्पताल में खड़े मृतक लड़की के परिजन।



