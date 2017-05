मौत से लड़ रही है मासूम, आरोपी बोला- मां को सबक सिखाने के लिए किया रेप

यमुनानगर। यहां के तीर्थनगर में सात साल की मासूम के साथ ज्यादती के आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि वह लड़की की मां को सबक सिखाना चाहता था। उसके बच्ची की मां के साथ संबंध थे, जिनके चलते वह साथ रहना चाहती थी और आरोपी मना कर रहा था। जब महिला ने उसे फंसाने की धमकी दी तो उसने ये कदम उठाया। - पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने ज्यादती के बाद मासूम के शरीर में माचिस की तीलियां, 5 रुपए का सिक्का, पत्थर के टुकड़े और रूई भर दी थी। - मामाला रविवार को सामने आया था। आरोपी की गिरफ्तारी मंगलवार शाम को हुई। पुलिस के अनसार, तीर्थनगर काॅलोनी में रहने वाले पीड़ित बच्ची के माता-पिता उस समय घर से बाहर गए हुए थे। इसी समय 7 साल की मासूम बच्ची को पड़ाेस में रहने वाला 21 साल का अंकित अपने कमरे में ले गया। - देर शाम जब बच्ची की हालत बिगड़ी तो उसने मां को पूरी बात बताई। इसके बाद माता-पिता बच्ची को अस्पताल लेकर गए। यहां से उसे पीजीआईएमएस चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। इस तरह दिया घटना को अंजाम पुलिस की हिरासत में आरोपी अंकित ने बताया कि वह बच्ची की मां की साथ रहने की जिद से परेशान हो गया था। उसे सबक सिखाने के लिए उसने ये कदम उठाया। बच्ची को घर ले जाने के बाद उसने रेप किया और फिर माचिस की तीलियों को डाला, फिर बजरी वगैरह डालकर, वहां पड़े 5 रुपए के सिक्के को भी उसके शरीर में भर दिया। इतना ही नहीं फिर रूई के फाहे अंदर डालकर बच्ची को खाने का सामान देकर वहां से भेज दिया। डॉक्टरों ने बताया चाइल्ड हेल्पलाइन की निर्देशक अंजू और यमुनानगर सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विजय दहिया ने बताया कि डाॅक्टरों के पैनल से बच्ची का मेडिकल कराया तो उसके प्राइवेट पार्ट से माचिस की पांच तीली, चार बजरी के पत्थर, 5 रुपए का सिक्का और रूई के 11 फाहे निकले। इसके बाद बच्ची की हालत बीते दिनों की बजाय और भी बिगड़ गई तो उसे पीजीआईएमएस चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हो सकता और खुलासा - फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से उसका दो दिन का पुलिस रिमांड मिल गया है, जिस दौरान आरोपी से और भी बातें सामने आने की संभावना है। बाकी अभी तक सामने आए पहलुओं पर गौर करें तो यह सब रोंगटे खड़े कर देने वाला बेहद खतरनाक अपराध था। - नरेश शर्मा एसएचओ थाना सदर यमुनानगर। आगे की स्लाइड्स में देखें फोटोज...

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

