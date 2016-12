आमिर खान की फिल्म 'दंगल' हुई टैक्स फ्री, जानें बॉक्सर के दिल में है कौन सी कसक

बहादुरगढ़/भिवानी। हरियाणा के पहलवान महावीर फोगाट के परिवार पर आधारित आमिर खान की फिल्म दंगल हरियाणा में अब टैक्स फ्री हो गई है। लोगों की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा रविवार को झज्जर के बहादुरगढ़ के हलके में की है। दूसरी तरफ भिवानी में बॉक्सर विजेंदर ने भी इस फिल्म पर रिएक्शन दी है। कहा-हरियाणा में बनी होती फिल्म तो और अच्छा होता...

- ये फिल्म हरियाणा के लोगों को काफी पसंद आ रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा, #Dangal is UNSTOPPABLE... Does EXTRAORDINARY biz on Day 2... Fri 29.78 cr, Sat 34.82 cr. Total: ₹ 64.60 cr. दो दिन में करीब 65 करोड़ रुपए कमा चुकी यह फिल्म 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है।

- इसी बीच हरियाणावासियों ने सरकार से अपील की थी कि प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। साथ ही फिल्म के रियल लाइफ हीरो महावीर फोगाट और उनके पूरे परिवार की भी यही मांग थी।

- रविवार को सीएम बहादुरगढ़ हलके के दौरे पर थे इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों के सामने इसे टैक्स-फ्री करने की घोषणा कर डाली। सीएम के इस फैसले ने हरियाणा के लोग और खुद महावीर फोगाट जिन पर ये फिल्म बनी है, वो काफी खुश हैं। उन्होंने सीएम का इसके लिए धन्यवाद किया है।

प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जीत के बाद पहुंचे भिवानी

- उधर हरियाणा के स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह बेनिवाल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजयी होने के बाद आज पहली बार भिवानी पहुंचे। यहां एक निजी कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब बॉक्सर ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बढ़ते रुझान पर कहा कि शुरुआती दौर में कुछ लोग उनका विरोध और कुछ सरहाना कर रहे थे, लेकिन अब धीरे-धीरे सभी समर्थन में आ रहे हैं। खिलाड़ियों को सरकार की मदद से पहले खुद की मेहनत पर निर्भर रहना चाहिए। जब जीतेंगे तो सरकार भी मदद करेगी।

- दंगल फिल्म पर किए सवालों पर विजेंदर ने कहा कि दंगल को प्रदेश सरकार में टैक्स फ्री करना चाहिए और साथ ही हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग होने का माहौल बनाना चाहिए, ताकि यहां के लोगों को प्रोत्साहन व रोजगार मिल सके।

- उन्होंने कहा कि मार्च-अप्रैल में वो खुद ओलंपिक 2020 के बारे में फैसला लेंगे और मौका मिला तो ओलंपिक में जरूर खेलेंगे।