सिर के ऊपर से निकल गया ट्रक, हेल्मेट में नहीं बचा पाया जान

+5 हादसे के बाद सड़क पर पड़ा मृतक अनिल का शव। करनाल। करनाल के बलड़ी बाईपास पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवक के सिर को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। युवक का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के लिए शव को भिजवा दिया है। हेल्मेट में भी नहीं बच सकी जान... - पुलिस के मुताबिक बहादुर चंद कॉलोनी का रहने वाला अनिल कुमार (44) करनाल के उचानी में एक प्राइवेट दवाई की कंपनी में प्रोडक्शन हैड था। - वह कंपनी से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए घर आ रहा था। - बलड़ी बाईपास के नजदीक एक वह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक यमुनानगर की तरफ जा रहा था।

- ट्रक अनिल के सिर के ऊपर से गुजर गया। उसने हैलमेट पहना हुआ था वह भी पिचक कर सिर के अन्य हिस्सों में घुस गया।

- हादसा इतना दर्दनाक था कि अनिल के चेहरे की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी।

- सदर थाना करनाल के जांच अधिकारी संदीप ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। - ट्रक चालक करनाल से तो फरार हो गया लेकिन उसे यमुनानगर में पुलिस ने पकड़ लिया। सभी फोटोः चमनलाल आगे की स्लाइड्स में देखें अन्य फोटो.....

+5 हादसे के बाद शव के पास जुटी भीड़।

+5 इस बाइक पर सवार था अनिल।

+5 हादसे के बाद अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस पहुंची लेकिन तब तक अनिल की मौत हो चुकी थी।

+5 जीप में अनिल के शव को अस्पताल ले जाते हुए।

+5 ट्रक चालक वारदात को अंजाम देकर हो गया फरार।



