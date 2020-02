Dainik Bhaskar Feb 06, 2020, 01:06 PM IST

ग्रेटर नोएडा. ऑटो एक्सपो 2020 के मीडिया इवेंट के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को इवेंट में भारी भीड़ उमड़ी है। आज दिनभर में करीब 20 नए व्हीकल्स की लॉन्चिंग होनी है जिसमें सबसे ज्यादा जोर टू-व्हीलर्स और लग्जरी व्हीकल्स पर है। आज एक्सपो में मर्सीडीज बेंज, फॉक्सवैगन, हुंडई, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के स्टॉल पर रौनक ज्यादा है। कल से एक्सपो सभी लोगों के लिए 12 जनवरी तक खुली रहेगी।

विटारा ब्रेजा का पेट्रोल वर्जन लॉन्च

एक्सपो में आज सबसे बड़ी लॉन्चिंग में मारुति सुजुकी की ऑल न्यू ब्रेजा के पेट्रोल वर्जन की हुई है। अभी इंडियन मार्केट में ब्रेजा का डीजल वेरिएंट है और इसीलिए कंपनी करीब 6.5 लाख रुपए की प्राइस में पेट्रोल वेरिएंट लेकर आ रही है। नई ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है।

बीएस 6 कैटेगरी में 1.5K सीरीज का नया इंजन SHVS डुअल बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है जो 105bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट मेंं नए एलईडी डीआरएलएस, नए सिल्वर इंसर्ट के साथ रिवाइज्ड फ्रंट बंपर और बड़ा फॉग लैंप मिलेगा। वहीं हैंडलैंप की शेप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसके टॉप वैरिएंट में नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया अपहोल्स्ट्री और अपडेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इटेलियन कम्पनी पियाजियो ने लॉन्च किए स्कूटर

आज दिन की शुरुआत में पहले घंटे में ही इटेलियन कम्पनी पियाजियो की सब्सिडरी एप्रिलिया और वेस्पा ने इंडियन मार्केट में अपने टू-व्हीलर्स लॉन्च किए है। पियाजियो का अप्रिलिया SXR 160 खासतौर पर भारतीय उपभोक्ताओं के लिए डिजाईन किया गया है। इसे पियाजियो की महाराष्ट्र के स्थित बारामती फैक्ट्री में बनाया जाएगा और कमर्शियल लॉन्च 2020 की तीसरी तिमाही में होगा।

पियाजियो ने वेस्पा इलेट्रिका के यूरोपियन वर्जन का प्रदर्शन भी किया। यह पहले की तरह चार खूबसूरत मैटेलिक कलर्स में है और सिंगल चार्ज में 100 किमी तक चल सकता है। इसके अलावा पियाजियो इंडिया ने अपने बीएस 6 वेस्पा, अप्रिलिया आरएसवी 4 1100 फैक्ट्री और मोटो गुज्जी वी 85 टीटी जैसी सुपरबाईक्स का प्रदर्शन किया, जो 100 साल पूरे कर रही है।

दोपहर में हुंडई क्रेटा की लॉन्चिंग

आज हुंडई क्रेटा भी एक्सपो का खास अट्रैक्शन होगी। आज दोपहर 1:30 बजे हुंडई क्रेटा के ऑल न्यू वर्जन की लॉन्चिंग भी होने जा रही है।

Gear up for the Ultimate SUV. Watch the unveil of the #AllNewCRETA LIVE on our Twitter handle on 6th February from 1:30 PM onwards. pic.twitter.com/V0LWjbWrtA