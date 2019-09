कंपनी ने इसकी बुकिंग लेने भी शुरू कर दिया है जिसे 11 हजार रुपए का टोकन अमाउंट देकर बुक किया जा सकता है।

Bookings open for the #BigNewWagonR with stronger looks and a more powerful 1.2L engine. pic.twitter.com/PFO4JMa6Cu