Dainik Bhaskar Jan 12, 2019, 11:55 AM IST

ऑटो डेस्क. टेल्सा के सीईओ एलन मक्स ने ट्विटर से फैंस को बताया कि वो जल्दी ही रॉकेट के इंजन से उड़ने वाली कार बनाने जा रहे हैं। एलन ने ट्विट के साथ ही एक GIF इमेज भी शेयर किया है जिसमें एक कार जमीन से ऊपर उड़ती नजर आ रही है। एलन ने बताया कि कार की पिछली सीट की जगह थ्रस्टर सिस्टम होंगे जिनकी मदद से कार उड़ान भरेगी।

मक्स साल 2017 ने टेस्ला रोडस्टर को दुनिया के सामने दोबारा पेश किया था जिसे रिमॉडल किया गया था। उस समय कंपनी ने यह दावा किया था कि यह सिर्फ 1.9 सेकंड में 0-97 kmph की रफ्तार तक पहुंच सकती है यह कार इलेक्ट्रिक मोटर से लैस थी जो सिंगल चार्जिंग में 620 माइल यानी लगभग 998 km का सफर तय करती थी। लेकिन मक्स यहीं नहीं रुकें समय के साथ वो रोडस्टर को और बेहतर कार बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो रफ्तार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़े।

हाल ही में एलन मक्स ने ट्विटर से लोगों को यह बताया कि वो ‘SpaceX package’ पर काम कर रहे हैं जो कोल्ड एयर थ्रस्टर से लैस होगी यह स्पीड और एक्सीलरेशन को कई गुना बढ़ा देगा। उन्होंने यह भी दावा किया इन थ्रस्टर की मदद से टेस्ला कार हवा में भी उड़ सकेगी।

इसी के साथ एलन मस्क ने एक GIF इमेज भी ट्विटर पर शेयर की जिसने एक बार फिर लोगों में इलेक्ट्रिक कारों के क्रेज को बढ़ा दिया। इसमें देखा जा सकता है कि एक कार सतह से ऊपर की ओर उड़ती दिखाई दे रही है। इसे लेकर एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि नई रोडस्टर कुछ हद तक ऐसा ही करेगी।

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8