Danik Bhaskar Oct 01, 2018, 04:47 PM IST

ऑटो डेस्क। आईकॉनिक बाइक के तौर पर पहचानी जाने वाली जावा मोटरसाइकिल जल्दी ही अपनी तीन नई मोटरसाइकिलों के साथ भारतीय मार्केट में कमबैक करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2018 के अंत तक मार्केट में कदम रखने वाली है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है।

इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के अंतर्गत की जाएगी। जुलाई 2018 में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा में ट्विट के जरिए कहा था कि "fans can soon buy Jawa Motorcycles in India’"