Dainik Bhaskar Dec 24, 2018, 04:42 PM IST

ऑटो डेस्क. कई दशकों बाद भारत में वापसी करने वाली जावा मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए लोगों के बीच अलग ही दीवनागी देखने को मिल रही है। हैवी रिस्पॉन्स आने के कारण कंपनी अपनी ऑनलाइन बुकिंग सेवा को मंगलवार रात से बंद करने जा रही है। जावा मोटरसाइकिल ने 15 नवंबर 2018 को भारतीय बाजार में एंट्री की थी जिसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 हजार रुपए के रिफंडेबल अमाउंट से बुक किया जा रहा था।

#JawaIsBack. It Really Is! Overwhelming Response. Sold out till Sept 2019! Time for thinking is over. Bookings close 25th December. Merry Christmas. For more details - https://t.co/XL7p6Su6wI #Jawa #JawaMotorcycles #Jawafortytwo #OnlineBookings #25thDec pic.twitter.com/pyeD80AIsw