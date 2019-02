ऑटो डेस्क. फोर्ड इंडिया शुक्रवार को अपनी नई एंडेवर फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च करने जा रही है। लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही इसकी टेक्निकल डिटेल लीक हो गई है। नई फोर्ड एंडेवर फेसलिफ्ट में कॉस्मैटिक बदलाव देखने को मिलेंगे साथ ही इसमें नई फ्रंट ग्रिल और नया बंपर के साथ 18 इंच के नए अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। कंपनी ने पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए एंडेवर पर एक लाख रुपए तक का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है।

Master any terrain with the new Ford Endeavour, whether it’s a 9 AM to 5 PM drive to work or a long weekend getaway with family. #FordEndeavour #FordIndia pic.twitter.com/UnzhdUC5Kq