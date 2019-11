Dainik Bhaskar Nov 24, 2019, 11:30 AM IST

ऑटे डेस्क. रेड बुल रेसिंग टीम के पिट क्रू स्टाफ ने बड़ा कारनामा किया है। टीम ने धरती से 33 हजार फीट की ऊंचाई पर रेसिंग कार के टायर बदले। इतनी ऊंचाई पर जिस जगह टायर बदले गए, वहां जीरो ग्रेविटी थी। यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे चांद पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इन परिस्थितियों में भी रेड बुल पिट क्रू टीम ने महज 22 सेकंड में टायर बदलने का कारनामा कर दिखाया।

जीरो ग्रेविटी में टायर बदलने के लिए रेड बुल की 2005 मॉडल की एक कार को प्लेन की मदद से ऊंचाई तक ले जाया गया। फिर वहां प्लेन के भीतर ही टायर बदले गए। जीरो ग्रेविटी में तेजी से टायर बदलने के लिए 16 पिट क्रू मेंबर्स को करीब एक महीने की खास ट्रेनिंग दी गई। रेड बुल ने ही बीते अगस्त में रेस ट्रैक पर सबसे कम समय 1.82 सेकंड में कार के टायर बदलने का रिकॉर्ड बनाया था।

पिट क्रू औसतन 3 सेकंड में टायर बदल देती है

एक बार टायर बदलने में 19 मैकेनिक की जरूरत होती है। जैसे ही रेसर की कार आकर रुकती है, हर टायर पर 3 से 4 मैकेनिक लगते हैं। रेस के दौरान एक-एक माइक्रो सेकंड की भी इतनी अहमियत होती है कि एक्सपर्ट मैकेनिक औसतन 3 सेकंड में ही कार के टायर बदल देते हैं।

