ऑटो डेस्क. टाटा मोटर्स 7 से 17 मार्च तक चलने वाले जेनेवा मोटर शो में अपने दो महत्वपूर्ण कारों को पेश करने जा रही है, जिसमें कॉन्सेप्ट 45X (जिसे अल्ट्रोज नाम दिया गया है) और H7X (जिसका नामकरण होना बाकी है) शामिल है। इन दोनों कारों के साथ टाटा अपनी एक और कार अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक से भी पर्दा उठाएगी। हाल ही में टाटा ने अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक का टीजर जारी किया है, जिसमें इसके एलईडी हेडलैंप और EV बैजिंग दिखाई दे रही है।

हाल ही में टाटा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर नई अल्ट्रोज की पहली झलक देखने को मिली जो ड्युअल अल्ट्रा स्लिम एलईडी हेडलैंप के साथ डिजिटल लोअर ग्रिल से लैस है।



A glimpse of what’s in store for #TataMotorsAtGIMS . A signature humanity line accentuated by dual ultra slim LED headlamps, along with a digitally inspired lower grill. #2daystogo #GIMS2019 #ConnectingAspirations pic.twitter.com/yFM5bFXj2W