Nov 27, 2019, 04:25 PM IST

ऑटो डेस्क. टाटा मोटर्स जल्द ही भारतीय ऑटो बाजार में अपनी नई एसयूवी ग्रेविटास (Gravitas) लाने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपनी की हैरियर का अपग्रेड वर्जन होगा, जिसे जनेवा मोटर शो में बजर्ड (Buzzard) के नाम से शोकेस किया गया था। भारत में इसे फरवरी 2020 में होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका डार्क टीजर भी जारी किया है।

Designed for the discerning, the GRAVITAS is the epitome of opulence.

Being the second vehicle from the stable of OMEGARC, it is the perfect balance of stature & character.

It is the ultimate luxury SUV.

Coming February 2020.

Click here to know more: https://t.co/DwBI5cWYdD pic.twitter.com/JMGkyoYRw7