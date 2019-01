Dainik Bhaskar Jan 30, 2019, 11:59 AM IST

ऑटो डेस्क. टाटा मोटर्स की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी हेक्सा के बेस वैरिएंट की कीमत में 42,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि अन्य वैरिएंट की कीमतों में 19,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसी की साथ टाटा हेक्सा की शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपए हो गई है, जिसके टॉप वैरिएंट की कीमत 18.17 लाख रुपए हो गई है। टाटा हेक्सा सिंगल इंजन, दो मैनुअल और एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है।

कीमतों में हुई बढ़ोतरी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी 5 सीटर टाटा हैरियर को फ्लैगशिप व्हीकल की जगह नहीं रखना चाहती हालांकि जल्द ही 7 सीटर टाटा हैरियर को फ्लैगशिप व्हीकल के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। हैरियर की कीमत 12.69 लाख रुपए से 16.25 लाख रुपए तक है।

वैसे हेक्सा और हैरियर की तुलना कर ठीक नही होगा। क्योंकि टाटा हेक्सा के टॉप वैरिएंट की कीमत 16.84 लाख रुपए है जिसमें सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं हेक्सा के ग्राहकों को 6 स्पीड गियरबॉक्स की जगह ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वैरिएंट खरीदने के लिए सिर्फ 1.16 लाख रुपए ज्यादा देना होता है जबकि मैनुअल गियरबॉक्स और AWD फीचर वाले वैरिएंट के लिए सिर्फ 1.13 लाख रुपए ही ज्यादा देना होता है।

टाटा में AWD और AT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन एक साथ किसी भी वैरिएंट में नहीं मिलते। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो महिंद्रा XUV500 के टॉप वैरिएंट की कीमत 17.11 लाख रुपए है, जिसके AT वैरिएंट के लिए 1.20 लाख रुपए और AWD ट्रांसमिशन के लिए 1.10 लाख रुपए तक ज्यादा चुकाना होता है। वहीं AWD और AT गियरबॉक्स दोनों ही ऑप्शन के लिए महिंद्रा XUV500 के ग्राहक को 19.41 लाख रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। XUV500 की शुरुआती कीमत 12.65 लाख रुपए है जो टाटा हेक्सा से कम कीमत में उपलब्ध है।