ऑटो डेस्क. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने TUV300 एसयूवी का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें 8 नए फीचर्स जोड़े हैं। वहीं, इसकी शुरुआती मुंबई एक्स-शोरूम प्राइस 8.38 लाख रुपए तय की है। लॉन्चिंग इवेंट में कंपनी ने कहा कि नई TUV300 को बोल्ड लुक दिया गया है। साथ ही, इसमें पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल, मैटेलिक ग्रे व्हील कवर, रिवाइज्ड बंपर, स्मॉक आउट हेडलैम्प्स, रियर क्लियर लेंस टेललैम्पस जैसे कई फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

Bold gets Bolder. Presenting the bold new TUV300, the only compact SUV with an authentic SUV design, muscular stance & 7 spacious seats. Visit https://t.co/TAB3u1rBXL to explore its thrilling performance, premium interiors, advanced technology & safety features. #BoldNewTUV300 pic.twitter.com/ZuK1vwPOTg