Dainik Bhaskar Dec 27, 2018, 07:36 PM IST

ऑटो डेस्क. जर्मनी की लग्जरी कार मेकर कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में सी क्लास के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया है जिसकी एक्स शोरूम कीमत 43.5 लाख रुपए है। भारत से पहले इस यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया था।

भारत में इसे 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है जिसे 2.0 इंजन के रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। इंजन पावर की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 184 PS की ताकत और 280 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है।

इंजन में कितना है दम

इंजन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 0 से 100kmph की रफ्तार तक सिर्फ 7.9 सेकंड में पहुंच जाती है जिसकी टॉप स्पीड 239 kmph है। पहले की तुलना में यह ज्यादा फ्यूल एफिशियंट है। इसकी माइलेज 16.3 kmpl है वहीं कार्बन एमिशन की बात की जाए तो प्रति किलोमीटर 140 gms कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है।

फीचर्स में क्या है नया

फेसलिफ्ट मर्सिडीज सी क्लास के एक्सटीरियर में काफी बदलाव देखने को मिलता है इसमें नया बंपर, री डिजाइन अलॉय व्हील्स, ऑल LED लाइट्स और अट्रैक्टिव टेल लाइट्स जोकि यूनिक LED पैटर्न। वहीं इंटीरियर की बात करें तो री डिजाइन स्टीयरिंग व्हील्स, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंसोल और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा।

इसके डीजल वैरिएंट में भी नया 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो BS-VI कंपाइलेंट है जो दो अलग अलग पावरट्रेन में उपलब्ध है। इसके C 220d इंजन 194 हॉर्स पावर की ताकत और 400Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है वहीं इसका C 300d इंजन 245 हॉर्स पावर की ताकत प्रोड्यूस करने में सक्षम है। सी क्लास की सभी फेसलिफ्ट वैरिएंट में नया 9 स्पीड, 9G-ट्रॉनिक ऑटो बॉक्स सिस्टम है जिसने पुराने 7G-ट्रॉनिक यूनिट को रिप्लेस किया है।

भारत में किससे होगा मुकाबला

मर्सिडीज सी क्लास का मुकाबला ऑडीA4, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, जगुआर XE से है। यह 3 डीजल इंजन ऑप्शन और सिर्फ एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। डीजल इंजन बेस वैरिएंट C 220d प्राइम की कीमत 40 लाख रुपए, मिड वैरिएंट C 220d प्रोग्रेसिव की कीमत 44.25 लाख रुपए और टॉप C 300d AMG लाइन की कीमत 48.25 लाख रुपए है।

जल्द ही 1.6L डीजल भी भारत में हो सकता है लॉन्च

फेसलिफ्ट सी क्लास मर्सिडीज की साथ कंपनी ने नया डीजल इंजन ऑफर किया है जो 1.6 लीटर यूनिट से लैस है। यह C180d इंजन 120 हॉर्स पावर की ताकत और 300Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है। लेकिन अभी इसे भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के भारत में लॉन्च होने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.6 लीटर डीजल इंजन भी जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है।