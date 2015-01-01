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रण संपन्न:चुनावी मैदान में 1204 प्रत्याशी, कुल 23532052 वोटर, मतदान के लिए बनाए गए थे 33782 बूथ

मुजफ्फरपुर/पटना4 मिनट पहले
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मुजफ्फरपुर स्थित रामबाग ट्रेनिंग कॉलेज के बूथ पर लगी वोटरों की कतार।

मुजफ्फरपुर/पटना| तीसरे चरण के चुनाव में मतदान के लिए कुल 33782 बूथ बनाए गए थे। वहीं, रिजर्व समेत 41363 कंट्रोल यूनिट, 55973 बैलेट यूनिट तथा 44963 वीवीपैट का उपयोग किया गया। जिसमें से 326 कंट्रोल यूनिट, 246 बैलेट यूनिट तथा 626 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए। 165 कंट्रोल यूनिट, 207 बैलेट यूनिट तथा 618 वीवीपैट मॉक पोल के बाद बदले गए।

तिरहुत व मिथिलांचल के कुछ मतदान केन्द्राें पर वाेट बहिष्कार के बीच महिला मतदाता वाेट देने में काफी आगे रहीं। अधिकतर मतदान केन्द्राें पर महिलाओं की कतार काफी लंबी रही। इसकी प्रमुख वजह इन इलाकाें से पुरुषाें का पलायन बताया जा रहा है। उधर, शहरी क्षेत्र के मतदाता बूथ तक पहुंचने में ग्रामीण वोटरों से पिछड़ गए। 2015 की तुलना में मुजफ्फरपुर व दरभंगा शहरी क्षेत्र के वाेटर काफी कम संख्या में बूथ तक पहुंचे।

2015 की तुलना में शनिवार काे 7.10 प्रतिशत कम वाेटर घर से निकले। 2015 में जहां 58.24 फीसदी वाेटिंग हुई थी, वहीं 2020 में 51.14 प्रतिशत वाेटिंग हुई। उसी तरह दरभंगा शहर विस क्षेत्र में भी 2015 की तुलना में 2.90 प्रतिशत कम वाेटिंग हुई। 2015 में जहां 57.76 प्रतिशत वाेट पड़े थे, वहीं 2020 में वाेट का प्रतिशत 54.86 रहा।

समस्तीपुर विस में 2015 तथा 2020 में भी एक समान 61.30 फीसदी वाेट पड़े। वहीं माेतिहारी शहरी क्षेत्र में 2010 तथा 2015 से भी अधिक मतदान हुआ। शनिवार काे माेतिहारी में 55.05% वाेट पड़े। जबकि, 2015 में यहां महज 45.50% वाेटिंग हुई थी। माेतिहारी शहरी क्षेत्र में 2015 की तुलना में 9.45%अधिक मतदान हुअा।

नई कहानी गढ़ने निकले युवा

चुनाव के तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण के मुकाबले 2.21 फीसदी ज्यादा मतदान हुआ। खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या भी बूथों पर लंबी दिखी। महुआ व पातेपुर विस क्षेत्रों में बूथों पर लंबी कतारें दिखीं और वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सुबह सात बजे से पहले ही बूथों पर वोटरों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भी वोटरों को मतदान के लिए अंदर जाने दिया जा रहा था।

तिरहुत और मिथिलांचल में महिला वोटर रहीं आगे

तीसरे व अंतिम चरण के चुनाव में महिला मतदाता वाेट देने में काफी आगे रहीं। तिरहुत, मिथिलांचल, वैशाली में तो इनका उत्साह देखते बना। वोट डालने के बाद अंगुली पर स्याही का निशान दिखाती मतदाता।

100 पार की वोटरों ने दी मिसाल

चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता। इसका महत्व जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे अतिवृद्ध को भी पता है। दुर्भाग्यजनक यह कि मतदान जागरुकता पर करोड़ों खर्च के बाद भी वर्तमान पीढ़ी राजनीति पर बहस तो करती है पर लाइन में खड़े होकर वोट डालना इसे पसंद नहीं। ऐसे लोगों के लिए महुआ के तरौरा गांव की 111 वर्षीया सीता देवी, औराई की बसघट्टा पंचायत के मोहनपुर गांव की 108 वर्षीया अमीना खातून और 105 वर्षीय जुबैदा खातून ने बूथ पर जाकर वोट डाला।

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