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वोट के बदले नोट मामला:चुनाव में पैसे बांटने की मिली थी सूचना, प्रशासनिक टीम ने कुढ़नी विधायक व भाजपा प्रत्याशी के घर पर की छापेमारी

पटना31 मिनट पहले
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कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक व भाजपा प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता (फाइल फोटो)।
  • मजिस्ट्रेट और टाउन डीएसपी में पुलिस बल के साथ निवर्तमान विधायक के आवास पर पहुंचे
  • भाजपा प्रत्याशी के आवास से पुलिस ने करीब आधा दर्जन बाइक की जब्त

मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक व भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के आवास पर प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की है। प्रशासन को यहां से वोट के बदले रुपए बांटने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बाइक को जब्त कर लिया है। शुक्रवार सुबह मजिस्ट्रेट और टाउन डीएसपी पुलिस बल के साथ गोबरसही स्थित भाजपा प्रत्याशी के आवास पर पहुंचे।

प्रशासनिक टीम को देखते ही निवर्तमान विधायक केदार गुप्ता के आवास पर अफरातफरी मच गई। कई लोग गिरते -पड़ते भाग निकले। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। कुछ लोग वहां मौजूद थे। जिनसे पूछताछ की गई है। प्रत्याशी के आवास पर कई बाइक लगे थे। लेकिन पूछताछ के दौरान बाइक मालिक सामने नहीं आए। जिसके बाद बाइक को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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