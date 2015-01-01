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  • Voting On 78 And Valmikinagar Lok Sabha Seats In The Assembly Tomorrow, 1204 Candidates In The Third Phase

बिहार विधानसभा चुनाव:विधानसभा की 78 और वाल्मीकिनगर लोस सीट पर मतदान कल, तीसरे चरण में 1204 प्रत्याशी मैदान में

बिहार चुनावएक घंटा पहले
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तीसरे चरण में चार विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का समय कम किया गया है। यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी।

पटना| बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए गुरुवार को प्रचार अभियान थम गया। वोटिंग 7 नवंबर को होगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार तीसरे चरण में 1204 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 1094 पुरुष और 110 महिला प्रत्याशी हैं। कुल 23532052 वोटर हैं। इनमें 12325780 पुरुष और 11205378 महिला और 894 थर्ड जेंडर वोटर हैं।

सर्विस वोटरों की संख्या 22019 हैं, जिनमें 21019 पुरुष और 1000 महिला वोटर हैं। 88गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 31 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा 21-ढाका, 44-त्रिवेणीगंज, 50-जोकिहाट और 5-बहादुरगंज में सबसे कम 9 प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण में चार विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का समय कम किया गया है। यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा वाल्मीकि नगर लोक सभा सीट पर वोटिंग रविवार को होगा।

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