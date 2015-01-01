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चुनावी बतकही:दुनू ओर से पोजीशन टाईट हो गया है, तीसरा दौर में तनिको एहर-ओहर हुआ तो नतीजा बदल जायेगा, जे बात साफ है

बख्तियारपुरएक घंटा पहलेलेखक: मनीष मिश्रा
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उस दिन जब दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी, लोग वोटिंग से ज्यादा सरकार बनाने में व्यस्त थे। ऐसे नजारे कई जगह दिखे। बख्तियारपुर में एनएच 30 माधोपुर का चंदन टी स्टॉल इसकी गवाही दे रहा था।

कोई परिवार के साथ घर से निकला था, कोई खेत से सीधा बूथ जा रहा था। शहर में जो भी रहा हो, ग्रामीण इलाकों में तो मतदाताओं में खूब जोश दिखा। हालांकि बूथों पर संख्या फिर भी उम्मीद से कम ही रही। कुछ कोरोना का भय, कुछ भय की आड़ भी दिखी। वरना जो लोग कल तक झुण्ड बनाकर आकलन करते नहीं थक रहे थे, वोटिंग में घर में न दुबके रहते।

हालांकि, चाय-पान की दुकानों पर उमड़ने वाला जोश बरकरार था। चंदन टी स्टॉल पर अपनी वोटिंग की चिंता के साथ तीसरे चरण का आकलन चल रहा था। वोट डालने भले न गये हों, तीसरे चरण के आकलन में कोई पीछे नहीं था। दुकान पर मौजूद हर कोई अपना तर्क रख रहा था। इनमें से आधे वोट डालने नहीं गये थे, न ही जाने कि इच्छुक दिख रहे थे। लेकिन इनकी चर्चा और चिंता वोटिंग कम होने, लोगों के रुचि नहीं दिखाने और इस सब के नतीजे तीसरे चरण से जोड़कर असली नतीजों पर पूरी मजबूती से जारी थी।

पहले से मौजूद, सिर में लाल गमछा बांधे एक युवक खासा जोश में दिखा। पास खड़े युवक से बोला- ‘कोरोना काल में चुनाव ब त चमत्कार होइबे करी। वोटर में कोई उत्साह नहीं बा इस कारण से रिजल्ट तक चौकावे वाला ही होइ... न रे सोनू...’

दुकान के बाहर लगी कुर्सी पर बैठे दूसरे युवक की चिंता में भी बूथ का सन्नाटा ही था। तभी तीसरे ने कहा- ई सब सन्नाटा मत देखिये भाई, सब वोट डाल रहा है। ई देखिये कि किसको डाल रहा है। पहले चरण में जेतना साफ था, अब उतना साफ नहीं रहा। वोटर लोग कुछ बोलिए नहीं रहा।

बख्तियारपुर में एनएच 30 माधोपुर का चंदन टी स्टॉल।
बख्तियारपुर में एनएच 30 माधोपुर का चंदन टी स्टॉल।

अब दूसरे वाले ने हस्तक्षेप किया- 'वोटर कभी बोलता है क्या भाई जी? आप ई देखिये कि कैसा अंडरकरंट है... कोई थाहे नहीं मिल रहा। लेकिन ई बात साफ है कि जैसा शुरू में सब दिख रहा था, सब वैसा ही नहीं है। दुनू ओर से पोजीशन टाईट हो गया है। लेकिन तीसरा दौर में तनिको एहर-ओहर हुआ तो नतीजा बदल जायेगा, ये बात साफ है।'

तभी साइकिल दौड़ाता, पसीने से तर-बतर एक युवक हांफता-कांपता आया और बोला कि अइसे ही वोट गिरा तो सब गड़बड़ा जायेगा! पता चला कि कम वोटिंग से परेशान है और पूरे घरवालों को लेकर वोट डलवाने निकला है। बोला- ‘ई बीमारी के डरे कोई निकलना ही नहीं चाहता है, जबकि कहीं भी कोरोना-फोरोना नहीं है। लोगों को पते नही है कि वोट डालना कितना जरूरी है। आप किसी को न दीजिये। कोई नहीं पसंद हो तो नोटा दाब दीजिये... लेकिन दीजिये जरूर।

तब तक उसके हाथ में चाय आ गई थी। चाय वाले ने जरा सांस लेने को कहा तो बोला- ‘का करें, पूरे परिवार को लेकर वोट देने-दिलाने आये थे। सुबह से खेते में थे, वहीँ से सीधे आ गए थे...चाय पी लें त घरे जा के कागज लें आयें फिर अपना भी वोट करें।’

सोनू की बात सुन पास खड़ा एक युवक टोकते हुए बोला- ‘काश हर वोटर आप जैसा होता तो बूथ पर ऐसा सन्नाटा तो नहीं होता’।

बाहर पड़ी टेबल पर दो अन्य युवक चाय की चुस्की के साथ चुनावी गुणा गणित में लगे थे। उनकी चिंता तीसरे चरण के मतदान की थी। बोले- वोटिंग परसेंटेज तो पूरे नालंदा-बिहार शरीफ में ठीक नहीं है। जब नीतीशे जी के घर में ई हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? तभी किसी ने उसका भ्रम दूर किया- चिंता न कीजिये, अभी सब निकलेगा घर से। देखे नहीं मोबाइल पर संदेश पे संदेश गिर रहा है...।

बात ठीक भी थी। दोपहर बाद वोटिंग परसेंटेज ठीक हो गया था।

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