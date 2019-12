सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरीं बेटियां ताे थम गया शहर

हैदराबाद में वेटरनरी डाॅक्टर से दुष्कर्म व हत्या का एसएम की छात्राअाें ने किया विराेधसिटी रिपाेर्टर | भागलपुरहम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अाैर देश में हर 15 मिनट में एक रेप हाे रहा है। दुष्कर्मी काे जिंदा क्याें नहीं जलाया जा सकता, उनकाे फांसी देने में स्पीडी ट्रायल में सात साल लगते हैं...हम सब अब अाैर नहीं डरना चाहते। सुरक्षित जीना चाहते हैं। एेसी खाैफनाक माैत हमारा मुकद्दर क्याें बन रही है। हम बेखाैफ रहना चाहते हैं। हमें हर हाल में सुरक्षित माहाैल चाहिए।ये शब्द एसएम काॅलेज में बीकाॅम में पढ़ने वाली छात्रा निधी कुमारी के हैं। मगर ये खाैफ, डर अाैर गुस्सा लिए काॅलेज की करीब 5000 छात्राएं मंगलवार काे सड़क पर उतरीं। उन्हाेंने हैदराबाद में वेटरनरी डाॅक्टर की दुष्कर्म के बाद जलाकर की गई हत्या के दाेषियाें काे जिंदा जला देने तक की मांग की। छात्राअाें के प्राचार्य डाॅ. अर्चना ठाकुर समेत सभी शिक्षिकाअाें ने भी प्रदर्शन किया। छात्राएं 10.05 मिनट पर काॅलेज से निकलीं अाैर वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचीं। वहां छात्राअाें ने करीब 45 मिनट तक विराेध जताया। डीएम के नहीं रहने पर एडीएम काे ज्ञापन साैंपा।छात्राएं सुरक्षा की गुहार अाैर दाेषी काे सजा देने की मांग करते हुए कई प्लेकार्ड लिये हुई थी। एक छात्रा के प्लेकार्ड पर लिखा था निर्भया : अब कैसा है हिंदुस्तान? प्रियंका : कुछ भी ताे नहीं बदला..न तुम पहली थी न मैं अाखिरी हूं...इस प्लेकार्ड ने लाेगाें के दिलाे दिमाग काे इस तरफ झकझाेरा कि मनाली चाैक पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए खुद ही रुक गई। इसके अलावा छात्राअाें ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी दो, बेटी बचाओ, हमें सुरक्षा चाहिए, अब कैंडिल मार्च की जरूरत नहीं, दोषियों को मौत दो, बलात्कारियों को सजा दो, बेटियों को सुरक्षा दो, हमें न्याय चाहिए, बेटियों को जीने दो जैसे पाेस्टर लेकर नारा लगाती रहीं। इसके बाद प्राचार्य डाॅ. अर्चना ठाकुर व छात्राअाें ने एडीएम काे ज्ञापन सौंपा। इस माैके पर शिक्षक डॉ. रमन सिन्हा, डॉ. राजीव सिंह, डॉ. मुकेश सिंह, एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. अनुराधा प्रसाद , छात्रा संयुक्ता भारती, आभा पूर्वे, खालिदा नाज, शिप्रा राज, ईशा कश्यप, मनीषा रानी, अपर्णा कुमारी, अदिति, काजल और अंजना राय भी शामिल रहीं।गुहार : जब सरकार राताेरात सर्जिकल स्ट्राइक, नाेटबंदी कर सकती है ताे बलात्कार जैसे गुनाह पर एक दिन में कानून क्याें नहीं बन सकतागुस्सा : Enough of candle march. Now is the time to kill those who killed her. We want to be safe. We want justice for Priyanka.हैदराबाद में वेटरनरी डाॅक्टर से दुष्कर्म व हत्या के विरोध में न्याय मांगने सड़क पर उतरी एसएम काॅलेज की छात्राएं। तख्तियां लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। फाेटाे जर्नलिस्ट | शशि शंकर