हैदराबाद में वेटरनरी डाॅक्टर के साथ हुए दुष्कर्म अाैर हत्या के अाराेपियाें के एनकाउंटर पर शहर की महिलाअाें ने भी हैदराबाद पुलिस की सराहना की है। उन्हाेेंने कहा कि एनकाउंटर से एक बेटी काे इंसाफ मिला है। दैनिक भास्कर कार्यालय में शुक्रवार काे शहर की महिलाअाें ने इस मसले पर अपने विचार रखे। कई महिलाअाें ने कहा कि इस तरह का इंसाफ पहले ही हाेता ताे दुष्कर्म की घटनाएं कम हाे गई हाेतीं वहीं कुछ महिलाअाें ने अाराेपियाें के खिलाफ इस तरह के एक्शन पर सवाल भी उठाए। महिलाअाें ने समस्तीपुर अाैर बक्सर में महिलाअाें के साथ हुई बर्बरता के मामले में अाराेपियाें काे नहीं खाेज पाने पर बिहार पुलिस पर राेष जताया। उन्हाेंने पाॅर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की।राॅक एंड राॅल स्कूल की निदेशक पूनम पांडेय ने कहा कि निर्भया के समय पर अगर एनकाउंटर हुअा हाेता ताे बलात्कारियाें के मन में भय पैदा हाेता। बिहार की पुलिस काे इससे सीखने की जरूरत है। यहां पुलिस के अाला अधिकारी सिर्फ साेशल मीडिया पर अपना बखान करते हैं।परिधि की सुषमा ने कहा कि पाॅर्न साईट पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। एेसी घटना उसी दिमाग की डिमांड काे पूरा करने की हवस है। पहले लाेग काल्पनिक रेप करते हैं, फिर इस तरह की घटना हाे जाती है। लेकिन एनकाउंटर काे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कई मामलाें में अाराेपी 17-18 वर्ष बाद बरी हुए हैं। फाैरन एनकाउंटर का चलन हाे गया ताे कई निर्दाेष भी मारे जाएंगे।एसएम काॅलेज की प्राचार्य डाॅ. अर्चना ठाकुर ने कहा ये घटना क्षणिक ताैर पर ताे राहत दे रही है। हमें ये लग रहा है कि इंसाफ हुअा है। मगर सभ्य समाज में इस तरह की घटनाअाें काे राेकने के लिए हमें अपना जुडिशियरी सिस्टम अाैर मजबूत करना हाेगा।दैनिक भास्कर कार्यालय में शुक्रवार को महिलाओं ने हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर अपने विचार रखे।परिधि की लाडली ने कहा कि एनकाउंटर जनाक्राेश का रिएक्शन है। हमें सही न्याय व्यवस्था चाहिए। छह महीने के अंदर रेपिस्ट काे फांसी मिले ये सुनिश्चित हाेना चाहिए। जावेद हबीब की प्राेप्राइटर सुधा पांडेय ने कहा कि हमें बेटाें काे भी दायरा बताना जरूरी है। लड़कियाें पर नजर उठा कर देखने पर भी उन्हें पहली सजा मां-पिता दें। समाज सेविका अनीता अनवर ने कहा कि एनकाउंटर से गुनहगार खाैफजदा हाेंगे। उनमें डर लगेगा कि लड़कियाें की अस्मिता से खेलने का ये नतीजा भी हाे सकता है।भागलपुर | क्या सच, चाराें बदमाेशाें का एनकाउंटर हाे गया। वहां...मगर उन्हें तड़पा तड़पाकर मारना चाहिए था। इतनी अासान माैत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी...बेजुबानाें का इलाज करने वाली डाॅक्टर के साथ हैवानियत की हद से गुजर जाने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। एेसे में दरिंदाें काे खाैफनाक माैत मिलनी चाहिए थी। कार्मेल स्कूल की छात्राअाें का शुक्रवार काे हैदराबाद में दुष्कर्मियाें के एनकाउंटर की खबर पर कुछ एेसी ही प्रतिक्रया रही। छात्राअाें ने कहा कि रेप केस हैंडल करने के लिए अलग से काेर्ट बने।कलाकार अनुपमा सिंह ने कहा कि बक्सर अाैर समस्तीपुर की घटनाअाें में बिहार पुलिस गुनहगाराें काे नहीं पकड़ पायी है। जबकि हैदराबाद की पुलिस ने ठाेस कदम उठाया है। एसएम काॅलेज की शिक्षिका डाॅ. रीता सिन्हा ने कहा कि पुलिस काे इस बात का एहसास हुअा कि किसी की बेटी-बहन पर क्या गुजरी है। बिहार पुलिस काे भी एक्टिव हाेना चाहिए। शिक्षिका छाया पांडेय ने कहा कि एनकाउंटर जरूरी था। युवाअाें काे स्त्रियाें के खिलाफ हाेने वाली घटनाअाें की माॅनिटरिंग करनी चाहिए।था नहीं अासान, थाेड़ा कमजाेर था इंसान, पर की काेशिश, चले करने कचरा साफ अाैर दिया दिया बेटियाें काे इंसाफ। लावी सिंहनहीं थमतीं दास्तां जिस्म अाे रूह पर जुल्म करने की, अाैर बाकी है क्या दरिंदगी की हद पार करने की। मनीषा ठाकुरअब बहुत हाे गया बेटियाें पर अत्याचार, अब नहीं सहेगी भारतीय नारी ये तिरस्कार, रुपया पैसा नहीं,साेना चांदी नहीं, हर काेई खेले, अाैरत खिलाैना नहीं। नैंसीबलात्कार कभी छाेटे कपड़े की वजह से नहीं बल्कि छाेटी साेच की वजह से हाेता है। सुदेश भारतीमनाएंगे जश्न क्याेंकि है खुशी का माैका, जहां जलाया था उस मासूम काे, दरिंदाें काे जाके वहीं ठाेका बीबी शाहिस्ता नगमाI feel so much stronger than I have ever before,,I am putting the night behind me..So I can open a new doorSalute to Hyderabas Cop’syou full filled our hopes प्रियांशी सिंहकब तक बेेटियां बालात्कार का जुल्म सहेंगी, कब तक वाे अग्नि में यूं जलती रहेंगी, कुछ ताे कराे समाज के शुभचिंतकाें, कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहाेगे, वह देश की अभिमान है। -निधि कुमारीदृश्य तब तक अश्लील नहीं हाे सकता जब तक दृष्टि अश्लील न हाे। मिशा कुमारीढूंढना था मुश्किल जाे लाेग थे देश में बेकाम, पुलिस ने उनका किया काम तमाम अाैर रख ली देश की बेटी की शान। शीलु कुमारीDon’t tell your daughter not to go out, tell your son to behave properly काजल