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साल के पहले दिन ही शहरी पीएचसी हुई बेपटरी, किला घाट सेंटर रहा बंद

Bhagalpur News - नववर्ष के पहले दिन मंगलवार को बंद रहा किला घाट।

Dainik Bhaskar

Jan 02, 2019, 02:25 AM IST
Bhagalpur News - on the first day of the year only urban phc happan baptari kila ghat center stopped
नववर्ष के पहले दिन मंगलवार को बंद रहा किला घाट।

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