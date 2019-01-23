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किसी भी स्कूल की नींव वहां के बेहतर शिक्षा पर ही होती है निर्भर : डीआईजी

Dainik Bhaskar

Jan 23, 2019, 05:26 AM IST

Bhagalpur News - माउंट जियोन ऐकेडमी के वार्षिक समारोह का उद्घाटन करते डीआईजी विकास वैभव, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, निदेशक सुनील...

Shahakund News - the foundation of any school is based on better education there dependent dig
माउंट जियोन ऐकेडमी के वार्षिक समारोह का उद्घाटन करते डीआईजी विकास वैभव, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, निदेशक सुनील वर्मा व अन्य।

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