इनकी समझ में प्रेसिडेंट का नाम डॉ. राजेंद्र प्रसाद मुख्यमंत्री रामनाथ गोविंद व देश की राजधानी बिहार

कुछ दिन पूर्व डीएम प्रणव कुमार ने मोक्षदा स्कूल में पहली बार जिले के शिक्षकों से रूबरू होते हुए चिंता जताई थी कि चौथी के बच्चे ठीक से दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। वे ठीक से पढ़-लिख नहीं पाते। मगर शहर के हाईस्कूलों के स्टूडेंट्स का हाल भी ऐसा ही है। शहर के हाईस्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ठीक से हिंदी और अंग्रेजी लिखने भी नहीं आती। वे ‘वाट इज योर नेम’ और ‘माई नेम इज’ तक लिखने में असमर्थ हैं। यही नहीं 90 प्रतिशत बच्चों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम तक नहीं पता हैं। दैनिक भास्कर ने शहर के दो प्रमुख हाईस्कूलों मोक्षदा बालिका हाई स्कूल और जिला स्कूल के नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं के करीब 150 बच्चों से बात की और उनसे बेसिक सवाल पूछे। जवाब चौंकाने वाले मिले। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। वे अंग्रेजी में प्रेसिडेंट को पीसडेंट या प्रेसडेंट लिखते हैं। यही नहीं हिंदी लिखने में भी उन्हें परेशानी है।1. भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?2. भारत के राष्ट्रपति कौन हैं?3. बिहार की राजधानी कहां है?4. भारत की राजधानी कहां है?5. What is your name?6. What is your Father’s name?7. How many states are there in Indiaमोक्षदा बालिका उच्च विद्यालय11वीं की छात्राओं को प्रश्न हू इज द प्रेसिडेंट अाॅफ इंडिया, हू इज द प्राइम मिनिस्टर अाॅफ इंडिया लिखने कहा गया। इसके बाद प्रश्न का जवाब लिखने कहा गया।पहली छात्रा ने लिखा-हू इज द पेरी मिनिस्टर अॉफ इंडियाजवाब में उसने लिखा-डॉ. राजेंद्र प्रसाददूसरी छात्रा ने लिखा हू इज द प्रेसडेंट अाॅफ इंडियाजवाब में कुछ नहीं लिख पाईनौवीं की छात्रा से हमने पूछा हू इज द चीफ मिनिस्टर आॅफ बिहारजवाब में लिखा रामनाथ गोविंदइंडिया का कैपिटल कहां हैजवाब में लिखा बिहारमोक्षदा बालिका उच्च विद्यालय11वीं की छात्राओं को प्रश्न हू इज द प्रेसिडेंट अाॅफ इंडिया, हू इज द प्राइम मिनिस्टर अाॅफ इंडिया लिखने कहा गया। इसके बाद प्रश्न का जवाब लिखने कहा गया।पहली छात्रा ने लिखा-हू इज द पेरी मिनिस्टर अॉफ इंडियाजवाब में उसने लिखा-डॉ. राजेंद्र प्रसाददूसरी छात्रा ने लिखा हू इज द प्रेसडेंट अाॅफ इंडियाजवाब में कुछ नहीं लिख पाईनौवीं की छात्रा से हमने पूछा हू इज द चीफ मिनिस्टर आॅफ बिहारजवाब में लिखा रामनाथ गोविंदइंडिया का कैपिटल कहां हैजवाब में लिखा बिहार1. भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?2. भारत के राष्ट्रपति कौन हैं?3. बिहार की राजधानी कहां है?4. भारत की राजधानी कहां है?5. What is your name?6. What is your Father’s name?7. How many states are there in Indiaजिला स्कूलजिला स्कूल के दसवीं के छात्रों से हमने सवाल किया। उनसे व्हाट इज योर नेम लिखने और हू इज द प्रेसिडेंट अाॅफ इंडिया लिखने को कहा। इसका जवाब भी लिखने कहा।पहले छात्र ने लिखा हू इज द सीडी मिल्डी?जवाब में लिखा नीतिश कुमारदूसरे छात्र ने लिखा हू इज द पीसडेंट आफ इंडिया?जवाब लिखा राम नाथा कोविंदग्यारहवीं की एक छात्रा ये नहीं बता पाई कि मुख्यमंत्री कौन हैं, प्रधानमंत्री कौन हैं और राष्ट्रपति कौन?ग्यारहवीं की छात्रा को ये नहीं पता है कि ग्रैंड फादर किसे कहते हैंजिला स्कूलजिला स्कूल के दसवीं के छात्रों से हमने सवाल किया। उनसे व्हाट इज योर नेम लिखने और हू इज द प्रेसिडेंट अाॅफ इंडिया लिखने को कहा। इसका जवाब भी लिखने कहा।पहले छात्र ने लिखा हू इज द सीडी मिल्डी?जवाब में लिखा नीतिश कुमारदूसरे छात्र ने लिखा हू इज द पीसडेंट आफ इंडिया?जवाब लिखा राम नाथा कोविंदग्यारहवीं की एक छात्रा ये नहीं बता पाई कि मुख्यमंत्री कौन हैं, प्रधानमंत्री कौन हैं और राष्ट्रपति कौन?ग्यारहवीं की छात्रा को ये नहीं पता है कि ग्रैंड फादर किसे कहते हैंस्टूडेंट्स के इस गिरते स्तर की वजह शिक्षक सरकारी नियमों को मानते हैं। पहली से आठवीं कक्षा तक में किसी भी छात्र को फेल नहीं करने के नियम से स्टूडेंट्स बिना बेसिक जानकारी के ही नौवीं में पहुंच जा रहे हैं। वहां उन्हें कान्सेप्ट समझाने वाले शिक्षकों को ये समझ ही नहीं आता कि उन्हें कैसे पढ़ाएं। जिला स्कूल की प्राचार्य रेणु पंडित कहती हैं पहले हमारे पास क्रीम लेयर स्टूडेंट्स आते थे। अब ऐसे आते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। हम सब कोशिश कर उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। सख्ती करने पर स्टूडेंट्स लंच ब्रेक में भागने लगते हैं, स्कूल नागा करने लगते हैं। हमने कई बार अभिभावकों को पत्र लिखा है। मगर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। मोक्षदा बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य विनोद चौधरी कहते हैं- हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को ठीक से लिखना-पढ़ना सिखाएं। सिलेबस वास्ट है, उन्हें समझाना पड़ता है। ऐसे में जब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं, जो अपना नाम तक सही नहीं लिख पाते, तो हमें भी परेशानी होती है। शिक्षक उन्हें सिखाते हैं, मगर जहां कोई बेस ही नहीं है वहां दिक्कत है।