लालू को साढ़े तीन साल की जेल, सोशल मीडिया में आ रहे ऐसे रिएक्शन

रांचीः सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले में शनिवार को सजा का एलान कर दिया। कोर्ट ने को साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रु. का जुर्माना लगाया है। अन्य 15 लोगों को सजा सुनाई गई है। सभी 16 दोषियों ने रांची की बिरसा मुंडा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ बैठकर जज शिवपाल सिंह का फैसला सुना। सजा के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि करोड़ा का घपला लेकिन सजा मात्र साढ़े तीन साल की...। नीचे देखिए लोगों ने किस तरह कमेंट किया...

#Gopal Meher :Waa re indian adalat, Kya bat hai. itne bade ghotale ka itana kam saja or itna kam jurmana sirf 5 lakhs. Carodo kha gaya. Only 5 lakhs jurmana. Koi chori karta ha to isase badi saja milti hai.



#Bhawani Shanker Maurya :Ye is pure maamle ka majak hai. Itana bara ghotala aur itani chhoti saja, is maamle ki sunwaayi kr rhe judge aur system bhi ghotaale baj hai saale.

#Anjana Bhardwaj : अंजना लिखती हैं - ये कोई सजा है। लालू जी ने जो घोटाला किया है, सरकार को उनकी संपत्ति ले लेनी चाहिए।



#Bicky Rai: Ghotala Etna Bara or Jurmana sirf 5 Lakh, Saale ko Kam se Kam 10 saal ki Saja Dena chahiye tha, Lalu ki tarha or bhi Kai Lalu is India me hai.



#Ravit Guptaa : Sahi h bhai. logo 72 crore ghotala or sirf 3.5 yr imprisonment or 5 lac fine bhut bdiya......71 crore 95 lakh or usse 20 saal ka munafa kaun pay krega.



#Mannu Upadhyay : विजय माल्या को तो सिर्फ 90 लाख भरना होगा, 6 साल का जेल। इस हिसाब से विजय माल्या आ जा इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट्स यही है।



#Vinod Kumar Verma : लगता है फैसला पर मनी एंड मसल पॉवर का इस्तेमाल हुआ है। वरना जितनी सजा ओर जुर्माना हुआ है, इतनी सजा तो किसी भी बेगुनाह गरीब को भारत में केस का ट्रायल चलने से पहले ही हो जाती है।



#Iam G-one : इन %%$# के &%$ में कानून का डंडा #@$% के $%# से निकाल देना चाहिए! लोग कितनी उम्मीद से इन्हें वोट देकर जीत दिलाते हैं कि अच्छी सरकार आएगी तो समाज का भला होगा । पर ये लोग जनता के पैसे को अपनी बाप की जागीर समझ कर घपला कर लेते है!



#Naeem Mohammad : सीबीआई का तोता बड़ा निराला होता है. हमेशा सत्ताधारियों की ही बोली बोलता है।



#Neeraj Kumar Sinha : सत्य परेशान हो सकता है, परास्त् नही....।



#Mannu Upadhyay : 500 cr खा गया और उसका 10 पैसे का जुर्माना लगाया है और सिर्फ 3.5 साल का जेल बहुत बड़ी नाइंसाफी है।