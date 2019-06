कंपनीबाग में अलविदा जुमे की नमाज अदा करते रोजेदार।सिटी रिपाेर्टर | मुजफ्फरपुरअलविदा एे माहे रमजां अलविदा, अलविदा के माहे रहमत अलविदा। अलविदा जुमा के नमाज में रमजान की विदाई का इमाम ने जब यह खुत्बा पढ़ा ताे कई अांखें नम हाे गई। रमजान की विदाई का गम छा गया। कंपनीबाग मस्जिद में अलविदा जुमे के लिए नमाजियाें की भीड़ उमड़ी। मस्जिद के बाहर सड़क पर तक नमाज के जायनमाज बिछानी पड़ी। अलविदा जुमे के खुतबा के बाद उलेमाअाें ने ईद के नमाज के वक्त का भी एेलान किया। सुबह सात बजे से दिन के 10 बजे तक जिले में ईद की नमाज अलग-अलग मस्जिद व ईदगाहाें में पढ़ी जाएगी। जुमे के बाद बाजार में लाेगाें ने जमकर ईद के लिए इत्र, टाेपी, कुर्ता, पाजामा, सेवई, खजूर, मेवाें की खरीदारी की।ब्रह्मपुरा के माैलाना माे. गुलजार ने बताया कि रमजान के अलविदा हाेने का गम पूरा कायनात मनाता है। रमजान के रहमत अाैर बरकत का महीना हाेता है। इसके एक-एक पल अल्लाह की रहमत नाजिल हाेती है। एेसा बरकत वाला महीना के चले जाने का गम सबकाे हाेता है। अगले साल किसे अल्लाह ये रहमत वाला महीना अता करता है अाैर किसे नहीं, यह काैन जानता है। अल्लाह ने इस महीने काे दाेजख की अाग अाैर गुनाहाें से छुटकारे का महीना बनाया है।कंपनीबाग मस्जिद के पेश इमाम माैलाना अाले हसन ने बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 8 बजे पढ़े जाने का एेलान किया। जिले में सबसे पहले चंदवारा जामे उलूम मदरसा के मस्जिद में सूरज उगने के एक घंटे के बाद नमाज अदा हाेगी। यहां करीब पौने छह बजे ही ईद की नमाज अदा कर ली जाएगी। इस मस्जिद में उत्तर बिहार के 250 लाेगों ने एतकाफ की इबादत के लिए सामूहिक रूप से माैन धारण कर रखा है। ईद की नमाज अदा करने के बाद सारे लाेग मस्जिद से निकलेंगे अाैर अपने-अपने घर रवाना हाेंगे।8:00 AM बड़ी ईदगाह गोशाला राेड8:00 AM कंपनीबाग जामा मस्जिद8:00 AM सदापुरा छाेटी ईदगाह8:15 AM बैंक राेड मस्जिद8:30 AM तिलकमैदार मस्जिद7:30 AM माड़ीपुर जामा मस्जिद7:45 AM माड़ीपुर ईदगाह चाैक7:00 AM चैनपुर बंगरा ईदगाह10:00 AM मुहम्मदपुर मुबारक शिया मस्जिदखदीजा अफजलनाहर हक