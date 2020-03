निर्भया को न्याय के बाद छात्राओंने कहा- हमें सुरक्षा का भरोसा बढ़ा

चार बार डेथ वारंट मिलने के बावजूद आखिरकार निर्भया को सात वर्षों के बाद न्याय मिल ही गया। चाहे महिला हो या पुरुष पूरा देश इस फैसले से खुश है और इसका जश्न अलग-अलग अंदाज में मना रहे हैं। कुछ महिलाएं अपनी राय भी रख रही हैं तो वहीं कुछ लड़कियां इसकाे को रंग-बिरंगे गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार कर रही हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ निर्भया की ही जीत नहीं है, उन सभी महिलाओं की जीत है जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हैं। साथ ही उन पुरुषों के लिए एक सबक है, जो रास्ते चलते महिलाओं की आबरू पर चोट करते हैं।इसपर साहित्यकार डॉ. सुनंदा केसरी ने कहा कि निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी की सजा होने के बाद पूरे देश में एक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही नारी के अबला नहीं सबला होने पर गर्व हो रहा है। देशभर की महिलाओं को न्याय मिला है। देर से ही सही, लेकिन पापियों को कुकर्मों की सजा मिल गई है।रोटरी पटना सिटी सम्राट और पटना नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को पटना सिटी स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर एक जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान वहां के आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में रोटरी सम्राट के सहयोग से पटना की मेयर सीता साहू ने लोगों के बीच नि:शुल्क एक हजार मास्क और साबुन बांटे। क्लब के अध्यक्ष दिनेश भदानी ने आम लोगों से अपील की कि आप सब खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राष्ट्रहित में लिए गए फैसलों को लेकर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का खासा ध्यान रखें। रविवार की सुबह 7 से रात 9 बजे तक अपने-अपने घरों में रहें। वहीं, इस दौरान पटना नगर निगम की एक टीम की ओर से सार्वजनिक परिवहन पर दवा का छिड़काव किया गया। साथ ही क्लब के चार्टर अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में बैंकों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। सचिव गोविंद चौधरी, चेयरमैन कुमुद रंजन, अजीत रस्तोगी आदि उपस्थित थे। -पढ़ें पेज 2 भीज्ञान-विज्ञान, धर्म-ग्रंथ, कुछ ना काम आवत है। क्रोध में जब प्रकृति अपना विनाशकारी रूप दिखावत है। हैवान बन गईल, ई मानव से खतरा हमें जरूर है। ई तो कह भगवान जी, ई में हमरा का कसूर है? कोरोना पर जब कवि सिद्धेश्वर ने यह पैरोडी प्रस्तुत की, लोगों ने खूब वाह-वाह की। मौका था वरिष्ठ नागरिक कला मंच एवं भारतीय युवा साहित्यकार परिषद की ओर से शुक्रवार को कंकड़बाग स्थित गीतकार मधुरेश नारायण आवास पर कवि गोष्ठी ‘कोरोना भगाओ, जागरुकता लाओ’ का। सिद्धेश्वर ने गोष्ठी का संचालन करते हुए कहा कि विश्वभर में कोरोना वायरस आतंक मचा रहा है। अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि रास दादा राश ने कहा कि कोरोना से भयभीत होने की नहीं, खुद के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। कवि घनश्याम ने सुनाया- कोरोना तेरी यहां नहीं गलेगी दाल, तू अपने ही देश में जाकर डेरा डाल। मधुरेश नारायण ने सुनाया- क्या होगा तोप, गोला, एटम बम बनाकर जग में..हम बैठे हैं कब से, तुम सब को निगलने को तैयार। अभिलाषा ने सुनाया- जिसे देख नहीं सकते उस वायरस का कहर देखो, जी रहे सभी डरे-सहमें, जीवन में घुला जहर देखो। सिंधु, महादेव मंडल, ऋचा वर्मा, पूनम श्रेयसी, राज प्रिया रानी, दुर्गेश मोहन, आराधना प्रसाद, जनार्दन मिश्र ने भी काव्य-पाठ किया। धन्यवाद ज्ञापन मधुरेश नारायण ने किया।सिटी रिपोर्टर | गंगा देवी महिला महाविद्यालय की ओर से शुक्रवार को कॉलेज कैंपस में एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई। महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमिला शर्मा ने लोगों को उनके हाथ साफ रखने के लिए एक होमियोपैथ दवा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि बाजार में सेनेटाइजर और स्पिरिट नहीं मिल रहा है, ऐसे में आप ‘कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस’ नामक दवा से अपने हाथ को साफ रख सकते हैं। इस दवा का इस्तेमाल उन्होंने अपने कॉलेज में भी किया है।पूरी दुनिया में काेराेना का कहर है, राजधानी पटना में भी लाेग सावधानी बरत रहे हैं। सरकार के निर्देश के बाद लाेग घराें से कम निकल रहे हैं वहीं मेडिकल स्टाेर लगातार लाेगाें की सेवा कर रहे हैं। दहशत काे देखते हुए दवा दुकानाें पर लाेग लाइफ सेविंग ड्रग्स अाैर अपने बीमार परिजनाें से संबंधित दवा खरीदने पहुंच रहे हैं। इस हालात में सन फार्मा मेडिकल स्टाेर के मालिक एम ए हसन लाेगाें की मदद के लिए निडर हाेकर डटे हैं। वाे बताते हैं कि लाेगाें की जरूरताें काे देखते हुए काेशिश यही है कि जरूरत की सभी दवाएं अाने वाले जरूरतमंद लाेगाें काे मिले। डर नहीं लगता पूछने पर वाे कहते हैं, डर अाैर दहशत ताे है लेकिन लाेगाें की अाेर देखता हूं ताे सोचता हूं उन्हें जरूरत की दवा नहीं मिलेगी तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं। दुकान पर लोग आते रहते हैं, ऐसे में आप खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं? हसन कहते हैं, घर से निकलते वक्त खुद को सेनेटाइज करते हैं और रात में घर पहुंचने के बाद फिर खुद को सेनेटाइज करते हैं। घर में और लोग भी होंगे वो आपको लेकर चिंता करते होंगे, आप अपने घरवालों को कैसे समझाते हैं? हां घर में प|ी हैं, बच्चे हैं, उनसे कहता हूं सब लोग ऐसा ही सोचेंगे तो समाज कैसे चलेगा। उनको भी सावधानी बरतने के लिए कहता हूं, उनसे भी बाहर आने-जाने पर मास्क लगाकर निकलने को कहता हूं। दवा दुकान में हमारे यहां शशि भी काम करते हैं, वो भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों को जरूरत की दवा दे रहे हैं। मास्क लगाना और भीड़-भाड़ वाली जगह से लोगों को दूर ही रहना चाहिए। हम थोड़ा सजग होंगे तो कोरोना का चेन टूट जाएगा।By एन. रघुरामनLaughter in the time of CoronaHeroes Of City04प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की रात राष्ट्र के नाम अपने संदेश में बालकनी या मुख्य द्वार पर खड़े होकर घंटियां या तालियां बजाने का जिक्र किया। ऐसे करते वक्त उन लोगों के बारें में सोचने को कहा जो अपने जीवन को खतरे में डालकर मानवता की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले आदि।हिन्दू धर्म में मंदिरों में घंटियां एक विशिष्ट ताल और गति में बजाई जाती हैं, जैसा कि आपने आरती के दौरान सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने से वातावरण में एक कंपन पैदा होता है, जो हवाओं के प्रवाह के साथ बहुत दूर तक फैलता है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि इस कंपन के संपर्क में आने वाले सभी कीड़े और कीटाणु मारे जाते हैं। इससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ हो जाता है। आज विज्ञान भी इस बात से सहमत है। छोटी आरती या पूजा करते समय घर में भी घंटी बजाएं। यह घर के लिए भी अच्छा होता है।अदनान सामी, सिंगर व पद्मश्रीक्या देखें-घर पर ही कुछ चुनिंदा ग्रेट कैटेगरी की मूवीज देखें, इनमें नई व पुरानी दोनों ही फिल्में हो सकती हैं। नई फिल्मों में रोमेंटिक आैर पीरियड फिल्में देखने लायक हैं। ओल्ड फिल्मों में साठ व सत्तर के दशक की फिल्में दर्शनीय हैं।क्या सुनें- 80 व 90 के दशक का इंडियन संगीत काफी कर्णप्रिय है, जिसे सुना जा सकता है। इसमें भी वही गानों का चुनाव करें, जिन्हें काफी लंबे समय से आपने नहीं सुना हो तो इससे नयापन महसूस होगा।वेब पर क्या देखेंनीना गुुप्ता, सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीक्या देखें-मैं इस खाली समय के दौरान नेटफ्लिक्स पर जो कुछ खुद देखना चाहती हूं, वही लोगों को देखने की सलाह दूंगी। मैं होमलैंड सीरीज देखूंगी। इसके अलावा गिल्टी, थ्रेसहोल्ड, ग्ली जैसी फेमस और इंट्रेस्टिंग सीरीज देखूंगी। इसके अलावा स्टीवन सोडेरबर्ग की वर्ल्ड फेमस फिल्म कंटेजियन भी देख्ूंगी। नेटफ्लिक्स पर ही कंगना की फिल्म पंगा आ रही है तो उसे भी देखना है। यही सबकुछ लोगों को देखने की एडवाइज दूंगी।