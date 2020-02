Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 11:50 AM IST

पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में लगे हुनर हाट में लिट्टी-चोखा खाया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिट्टी-चोखा पसंद करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वहीं, उनके भाई तेजप्रताप ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार आपका धोखा नहीं भूलेगा।

तेजस्वी ने ट्वीट किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं काफी समय से लंबित चल रही कुछ मांगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये मांग हैं विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज फंड, बाढ़ राहत फंड और आयुष्मान भारत फंड।

Thank you respected PM for liking famous Bihari delicacy!



Since Bihar CM can’t ask, I would like to draw your kind attention towards Bihar’s legitimate share pending since quite long:



❗Special Status

❗Funds of special package

❗Flood relief fund

❗Funds of “Ayushman Bharat” https://t.co/Bs3wIstE2L