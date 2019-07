Dainik Bhaskar Jul 18, 2019, 04:30 PM IST

पटना. समान काम- समान वेतन समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक गुरुवार को सड़क पर उतर आए। विधानसभा का घेराव करने जा रहे शिक्षकों ने पुलिस बैरिकैडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समझाने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। तब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस और शिक्षकों में झड़प भी हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी और शिक्षकों को चोटें आई हैं।

#WATCH Bihar: Police use water canon & tear gas to disperse protesting contractual teachers who were demanding pay on par with regular teachers. The teachers were protesting near Vidhan Sabha in Patna. pic.twitter.com/Ksi0VCNXtJ