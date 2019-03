पटना. आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 69वां जन्मदिन है। नीतीश 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में पैदा हुए थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने शुभकामना संदेश ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के कठिन परिश्रमी मुख्यमंत्री और मेरे दोस्त नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई। नीतीश के दृढ़ निश्चय के चलते बिहार सालों से चले आ रहे अराजकता के साये से बाहर निकल पाया। उनके जन-समर्थक शासन के चलते कई लोगों का जीवन सुधरा है। मैं नीतीश के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

Greetings to my friend and Bihar’s hardworking Chief Minister, @NitishKumar Ji. Nitish Ji’s persistence ensured Bihar emerged out of the shadows of years of misrule. His pro-people governance has touched the lives of many. I pray for Nitish Ji’s long and healthy life.