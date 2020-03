दर्शकों से सूनी अवॉर्ड्स नाइट में खूब थिरके बॉलीवुड सितारे

Glamourइंडस्ट्री में फिल्म फैमिली से एक एक्ट्रेस ने हाल ही में कदम रखा है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट उसके हाथों में हंै। खुद इंडस्ट्री के एक बड़े फिल्ममेकर उनके प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। काम दिलवाने में पूरी मदद भी कर रहे हैं। वह एक्ट्रेस काम को संजीदगी और गंभीरता से भी ले रही हैं, पर साथ ही उसके दिल लगाने की खबरें भी उसी रफ्तार से आ रही हैं। एक साल पहले तक उसका नाम अपने को एक्टर के साथ जुड़ रहा था। फिल्म की रिलीज बाद भी वह दोनों साथ में गलबहियां करते देखे जाते थे। मगर दोबारा साथ में न करने के चलते साथ समय बिताने का वक्त उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अब सुनने को मिल रहा है कि उस एक्ट्रेस की दोस्ती अपनी एक और फिल्म के डायरेक्टर के साथ बढ़ गई है।कार्तिक आर्यन ने लखनऊ शेड्यूल से लौटते वक्त फ्लाइट के अंदर से ये तस्वीर शेयर कर लिखा... Flying again.Best of Luck-Now.#BhoolBhulaiyaa2 #LucknowSchedule#CoronaStopKarona#WashYourhandsye dooriyanइसमें कई बड़े एक्टर एक्ट्रेसेज ने शिरकत की। रितिक, राजकुमार राव व रणवीर सिंह के अलावा, सारा अली खान, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, गोविंदा, तारा सुतारिया, नोरा फतेही, सिद्धांत चतुर्वेदी आदि यहां देखे गए। इन स्टार्स के फैशनेबल अंदाज ने यहां सुर्खियां बटोरीं।Don't Touchकपिल शर्मा ने भी फ्लाइट के अंदर से हाथ जोड़ते हुए इशारों-इशारों में वायरस से दूर रहने की सलाह दी। ये तस्वीर शेयर कर उन्होंने लिखा... सावधानी में ही सुरक्षा है।#SaynotohandshakeLet’s fighttogetherback off coronaSay No to Hand Shakeकृति खरबंदा ने मास्क लगाए हुए ये तस्वीर शेयर कर लिखा...‘हम सब एक हैं, आइये इससे मिलकर एक साथ लड़ें। हो सके तो इस समय को उस चीज के लिए इस्तेमाल करें जो खो चुका है।’पूजा हेगड़े ने जार्जिया के लिए जाने से पहले एयरपोर्ट से इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर शेयर कर लिखा... ‘ये वो चीजें हैं जो मैं फिल्मों से प्यार के चलते करती हूं। जॉर्जिया मैं आ रही हूं। #backoffcoronaकोरोना के डर से हरेक बॉलीवुड सेलेब्रिटी के चेहरे पर मास्क नजर आने लगा है। तस्वीरों में देखें उनके कोरोना फियर के ये मोमेंट्स...रितेश देशमुख और जेनेलिया की ये फोटो काफी वायरल हैं। इसमें जिम के अंदर रितेश और जेनेलिया एक-दूसरे से हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं।corona Fear