अमेरिका और चीन के झगड़े में कनाडा की मुसीबत

अमेरिका और चीन की लड़ाई के बीच कनाडा फंस गया है। कनाडा पुलिस ने चीन की दिग्गज कंपनी हुआवेई की अधिकारी मेंग को मैक्सिको जाते समय गिरफ्तार किया। यह कनाडा-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत किया गया। अपने खिलाफ ट्रेड वॉर करने वाले अमेरिका से बदला लेने की बजाय चीन कनाडा को सजा दे रहा है। इसने दो कनाडाई लोगों को हिरासत में है। इनमें एक माइकल कोवरिग राजनयिक हैं और दूसरे माइकल स्पेवोर बिज़नेसमैन हैं। कोवरिग से 'सुबह, दोपहर, शाम' पूछताछ की जा रही है। उन्हें सोते समय लाइट बंद करने नहीं दी जाती।कनाडा अपना तीन-चौथाई निर्यात अमेरिका को करता है और आधा आयात वहां से करता है। वह अमेरिका पर अपनी इतनी निर्भरता को कम करने के लिए चीन की ओर देख रहा था पर इस विवाद ने उसकी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ट्रम्प से याचना की है कि वे प्रत्यर्पण कार्रवाई का राजनीतिकरण न करें। कनाडा सरकार बहस कर रही थी कि क्या कनाडा के 5जी नेटवर्क के लिए हुआवेई के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाएं जैसा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड कर चुके हैं। यदि ऐसा हुआ तो चीन और भड़क जाएगा। चीन में मौजूद कनाडा के एग्जीक्यूटिव घबरा रहे हैं कि ऐसा हुअा तो वे भी हिरासत में पहुंच जाएंगे। विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर मेंअमेरिका की मशहूर सिलिकॉन वैली से इन दिनों प्रतिभाशाली टेक्नोलॉजी दिग्गजों का पलायन हो रहा है। अब वे कनाडा या अन्य देशों में जा रहे हैं। इसकी एक अन्य वजह अमेरिका में लगातार बढ़ता खर्च और महंगाई भी है।दुनिया में किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए वो क्या चीज है जो उसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया का सुहाना मौसम छोड़ने पर मजबूर कर देगा? इसका जवाब अमेरिका में जन्मे भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विक्रम रांगणेकर बताते हैं। उनके मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी है। इसमें एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए अपनी कंपनी शुरू करना या नौकरी के दौरान लंबी छुट्टियों पर जाने से रोक जैसी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका छोड़ना ही सही फैसला है। उनके मुताबिक उन्हें दो साल बाद महसूस होगा कि उनका यह फैसला कितना सही था। विक्रम कहते हैं, 'ट्रम्प के कार्यकाल में इमिग्रेंट्स के लगातार बढ़ते विरोध की वजह से कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा वक्त प्रतिबंधित वीज़ा में खराब नहीं करना चाहता।'सिलिकॉन वैली छोड़कर जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में विक्रम अकेले नहीं हैं। इमिग्रेंट्स के विरोध और लगातार बढ़ते खर्च की वजह से अब सिलिकॉन वैली से पलायन होने लगा है। इसका फायदा कनाडा जैसे देश उठाने में जुट गए हैं। अब कनाडा इन लोगों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत कर रहा है। 2020 तक कनाडा में ऐसे लोगों के लिए नौकरियों की संख्या दो लाख के पार पहुंचने का अनुमान है। कनाडा इस बात पर जुआं खेल रहा है कि जब तक अमेरिका टेक्नोलॉजी सेक्टर के इमिग्रेंट्स कर्मचारियों को हतोत्साहित कर रहा है तब तक वहां के बेस्ट टैलेंट को देश में लाया जाए। द राइज़ ऑफ स्टार्ट-अप सिटी' के सह-लेखक और अर्बनोलॉजिस्ट रिचर्ड फ्लोरिडा कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सरकार ने अपने स्थायी और अस्थायी आप्रवासन कार्यक्रमों को बदल दिया है। स्थायी निवास के लिए आवेदकों को तकनीकी कौशल के लिए अतिरिक्त अंक मिलते हैं। अस्थायी वीज़ाधारकों को बताया जाता है कि उनके पति या प|ी को भी काम करने की इजाजत दी जाएगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडौ भी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि बहुसांस्कृतिक कनाडा में विविधता का स्वागत है।ऐसी रणनीतियां काम भी कर रही हैं, खासकर भारतीयों के साथ जो सिलिकॉन वैली में काफी शक्तिशाली हैं। वे आप्रवासी तकनीकी कर्मचारियों का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं। जून 2017 में कनाडा ने जारी किए नए अस्थायी वीज़ा में आधे से ज्यादा भारतीयों को मिले हैं। इसमें महज दो हफ्ते का वक्त लगता है। 2016 से 2017 के बीच परमानेंट रेसिडेंसी लेने वालों की संख्या 83% बढ़ी है। फेडरल स्किल्स प्रोग्राम के तहत आने वालों की संख्या में 122% का इजाफा हुआ है। इन्हें प्रांतों में विशेष कौशल के लिए चुना गया है। इसके अलावा कार्य अनुभव के आधार पर कनाडा आकर नौकरी पाने वालों की संख्या 538% बढ़ी है। वॉटपैड के सीईओ एलन लौ कहते हैं, 'मैं साफ तौर पर देख सकता हूं कि क्यों लोग हमारे यहां शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिका अब कम फ्रेंडली बनता जा रहा है।'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी ने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी है। वीजा और ग्रीन कार्ड के नियम सख्त होने से टेक्नोलॉजी के प्रतिभाशाली लोग सिलिकॉन वैली छोड़ने लगे हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय हैं। इसका फायदा कनाडा जैसे पड़ोसी देश उठा रहे हैं।सििलकॉन वैली छोड़कर जाने वाले टैलेंट को लेकर इस पूरे वाकये की शुरुआत काफी दिलचस्प और आशाजनक है। खास तौर पर कनाडा के लिए क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है। टोरंटो में पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनी वॉटपैड जैसी कई बड़ी कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस स्टोरीटेलिंग सीरीज़ के 6.5 करोड़ से ज्यादा पाठक या दर्शक हैं। बड़ी बात यह है कि इस शहर ने 2017 में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र, सिएटल और वॉशिंगटन, डीसी के कुल जोड़ से ज्यादा तकनीकी नौकरियां दी है।ऐसा ही कुछ कनाडा के अन्य शहरों ओटावा और मॉन्ट्रियल में भी हो रहा है। ओटावा में सार्वजनिक क्षेत्र की ई-कॉमर्स कंपनी शोपीफाई है। इसकी मार्केट वैल्यू 1,400 करोड़ डॉलर यानी 98,000 करोड़ रुपए है। मॉन्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। याशुआ बेनजियो यहां की एआई लैब हॉटबेड, एलीमेंट एआई के को-फाउंडर हैं। वे डीप लर्निंग के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा यहां फेसबुक और सैमसंग ने भी अपनी लैब्स खोली हैं। खास बात यह है कि इन कंपनियों में सबसे ज्यादा मांग उन भारतीय या भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है जो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। 