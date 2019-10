मामला : 10 दिन तक डूबा रहा पटना फैसला : निगम ने खुद को दी क्लीनचिट

27-29 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद 10 दिन तक राजधानी जलमग्न रही थी। अब भी शहर के कई निचले हिस्से जलजमाव से मुक्त नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है। सीएम नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और बुडको के एमडी का तबादला करने के बाद 24 अक्टूबर को जलजमाव की वजह और जिम्मेदारों पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकार की इन तमाम कवायदों के बीच पटना नगर निगम ने सोमवार को खुद को दोषमुक्त करार देते हुए अपने से ही क्लीनचिट ले ली है।23 सितंबर के बाद 21 अक्टूबर को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई तो जिसमें मुजरिम, वकील व जज खुद ही बनकर यह फैसला सुना दिया गया। बैठक में भीषण जलजमाव पर चर्चा हुई। इसमें समिति ने नगर निगम प्रशासन के कार्यों की सराहना की। दलील दी कि 17 सितंबर को हुई 94 मिमी बारिश के पानी को हटाने में कामयाबी हासिल हुई थी। तब तो नालों के जाम होने का मामला नहीं उठा था। अगर नालों की सफाई नहीं कराई जाती तो पानी तब भी जमना चाहिए था। 27 से 29 सितंबर के बीच तीन दिनों में 340 मिमी बारिश ने स्थिति को खराब किया। समिति ने भीषण जलजमाव के लिए नालों के स्ट्रक्चर, संप हाउसों के पंपों के सही प्रकार से काम नहीं करने और भारी बारिश के कारण नालों के चोक होने को जलजमाव का कारण माना। कहा- नाला जाम होने के बाद जब मैनहोल की खोज शुरू हुई तो कई जगहों पर इसे पथ निर्माण विभाग द्वारा पिचिंग कर दिया गया था।17 सितंबर 2019 को 94 एमएम बारिश में पटना नगर निगम की जलनिकासी प्रणाली शत प्रतिशत सही रही थी। अतएव, 27 सितंबर 2019 को 340 एमएम बारिश का पानी नालों से नहीं निकलने के लिए पटना नगर निगम को दोषमुक्त मानते हुए जलनिकासी प्रणाली के लिए 100 प्रतिशत अंक प्रदान किए जाते हैं।(मीरा यादव) (सीता साहू)उप मेयर मेयर(कंचन देवी) (सुचित्रा सिंह) (विकास) (इंद्रदीप चंद्रवंशी), (मनोज) (दीपारानी खान) (आशीष सिन्हा)(This is Standing Committe Certification, hence no signature required)