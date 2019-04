बढ़ती गर्मी से फसलों की तबाही, पर भारत-चीन को नुकसान नहीं

कॉर्बन डाई ऑक्साइड के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के साथ कई समस्याएं हैं लेकिन धरती के न बहुत ठंडे और न बहुत गर्म इलाकों (टेम्परेट जोन्स) में रहने वाले किसान इसका स्वागत कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में भारत, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया और एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई देश आते हैं। अधिक कॉर्बन डाई ऑक्साइड से ज्यादा उपज होती है। नरम मौसम के कारण फसल पकने में अधिक समय लगता है। हालांकि, इन फायदों के साथ फसलों के मुरझाने और खराब होने के खतरे सामने आने लगे हैं।भविष्यवाणी मुश्किल है कि जलवायु और वातावरण में परिवर्तन का फसलों की बीमारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। पर, ऐसे परिवर्तनों से पौधों में होने वाले इन्फेक्शन सभी जलवायु क्षेत्रों में फैल जाएंगे। यह विनाशकारी होगा। सदियों से अधिकतर कीमती फसलों की चुनिंदा ब्रीडिंग ने उनकी जैविक संरचना (जीनोम) में परिवर्तन किया है। वर्तमान परिस्थितियों में वे तेजी से पनपती हैं, लेकिन जो जेनेटिक परिवर्तन उनके लिए आज उपयोगी नहीं हैं, वे भी कर दिए गए हैं। यह पैदावार के लिए तो अच्छा है, पर बदलाव का मुकाबला करने के लिए खराब है। जेनेटिक परिवर्तन से बेहतर बनाई गई फसल को मामूली या अज्ञात बीमारी तबाह कर सकती है। अमेरिका में ऐसा हो रहा है, जहां रहस्यमय रोगाणु एपल के पेड़ों को खत्म कर रहा है। भारत में सर्दी कम पड़ने से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है।फसलों की नई बीमारियों से पश्चिमी देशों में भुखमरी की आशंका नहीं है। लेकिन, अनाज की बढ़ती कीमतों से दुनिया में कुपोषण बढ़ेगा। वैसे, नई बीमारियों के खतरों से निपटने के समाधान मौजूद हैं। सभी फसलों के जंगली रिश्तेदार होते हैं। वे खेती के लिए अनुकूल नहीं हैं पर उनमें ज्यादा जेनेटिक विविधता रहती है। इन जंगली पौधों के जीन भविष्य के रोगाणुओं का मुकाबला कर सकते हैं। एग्रो कंपनियां इस मामले में मदद कर सकती हैं लेकिन, वे इसे सरकारों की जिम्मेदारी समझती हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. इन्वेस्टर अक्सर बिजनेस की दुनिया को जानवरों के नाम से परिभाषित करते हैं। जैसे भालू, सांड, बाज, कबूतर, कुत्ते आदि। इस समय छोटी कंपनियों को भी एक अरब डॉलर (7 हजार करोड़ रुपए) की निजी टेक्नोलॉजी कंपनी- यूनिकॉर्न के रूप में पेश किया जा रहा है। इन्हें मजबूत और चमत्कारिक तक बताया जा रहा है। अगले महीने उबर साल के सबसे बड़े आईपीओ के जरिए कोई 70 हजार करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अलीबाबा और फेसबुक के बाद यह अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एयर बीएनबी और वीवर्क आईपीओ ला चुकी लिफ्ट का अनुसरण कर सकती हैं। पिनट्रेस्ट भी मैदान में उतर रही है। उधर चीन में पिछले साल शुरू हुई आईपीओ की लहर जारी है। कंपनियां और वेंचर केपिटलिस्ट शेयरों को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। पर, यूनिकॉर्न के बिजनेस मॉडल के साथ एक समस्या है।पूंजी बाजार में लिस्टेड या आ रही एक दर्जन यूनिकॉर्न को पिछले वर्ष 98 हजार करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। उनका कुल घाटा 3.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बिजनेस बढ़ाने के लिए उनकी टैक्सी, ऑफिस रेंटल जैसी सेवाओं में बहुत ज्यादा डिस्काउंट रहता है। इस रणनीति को सिलिकॉन वैली का सिद्धांत- सोने की तलाश में तेजी से जमीन हड़पना कह सकते हैं। ये कंपनियां विशाल आकार के साथ बड़े बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं। फिर भी, प्रमोटर्स जैसा दावा करते हैं, कुछ यूनिकॉर्न की स्थितियां वैसी नहीं हैं। सख्त नियमन कानून उनके तेजी से बढ़ने की आजादी पर अंकुश लगाएंगे। उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा से निपटना पड़ेगा। कई बड़ी कंपनियां बिजनेस को प्रभावित करेंगी।25 वर्ष पहले यूनिकॉर्न इंडस्ट्री आज जैसी नहीं पनप सकती थी। 1994 में केवल छह अरब डॉलर वेंचर केपिटल फंड से आए थे। अमेजॉन ने 1997 में अपने आईपीओ से सिर्फ एक करोड़ डॉलर जुटाए थे। उसके बाद तीन परिवर्तन हुए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया के कारण स्टार्टअप्स को दुनिया भर में तेजी से फैलने का मौका मिला। कम ब्याज दरों के कारण इन्वेस्टर ने पैसा लगाना शुरू किया। गूगल, फेसबुक और चीन की अलीबाबा, टेनसेंट सहित कुछ सुपरस्टार कंपनियों ने साबित किया कि बेहिसाब धन कमाने का राज सीमित संपत्ति, कम कर्मचारी ढीले नियमन कानून से फायदा उठाना, बड़े बाजार, भारी मुनाफा और एकाधिकार है। इस जादुई फार्मूले को दूसरे उद्योगों में लागू किया गया है। वैसे, अवसरों की खिड़की जल्द बंद हो सकती है। ग्लोबल मंदी से इन्वेस्टरों की मांग सीमित होगी और कुछ यूनिकॉर्न के बिजनेस मॉडल की कड़ी परीक्षा होगी।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. कंपनीउबर (यूएस)वीवर्क(यूएस)मीटुआन डिआनपिंग(चीन)टेनसेंट(चीन)स्पोटिफाई(स्वीडन)पिनडुओडुओ (चीन)आईक्यूआईवाई(चीन)लिफ्ट(यूएस)स्नैप(यूएस)पिनट्रेस्ट(यूएस)सी(सिंगापुर)ड्रॉपबॉक्स(यूएस)स्रोत- कंपनी रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट इक्विटी वैल्यू अप्रैल 20197 लाख3.3 लाख2.7 लाख2.1 लाख1.8 लाख1.7 लाख1.2 लाख1.2 लाख1.1 लाख79,00073,00066,000आंकड़े करोड़ रुपए में2018 बिक्री7912.66920431426.615.48.45.65.69.8आंकड़े हजार करोड़ रुपए में Áआईपीओ लाने वाली 84 प्रतिशत कंपनियां इस समय मुनाफे में नहीं चल रही हैं। दस वर्ष पहले लाभ का यह अनुपात 33 प्रतिशत चल रहा था।इन्वेस्टमेंट फंड काउब्वाय वेंचर्स की फाउंडर एलीन ली ने 2013 में एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य की प्राइवेट कंपनियों के लिए यूनिकॉर्न नाम दिया था। एक सींग के जानवर यूनिकॉर्न का जिक्र यूरोपीय और चीनी पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह घोड़े जैसा दिखाई देता है। ली ने जब यूनिकॉर्न नाम दिया था तब अमेरिका में केवल 38 यूनिकॉर्न कंपनियां थीं। वहां आज इनकी संख्या 156 तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इससे ज्यादा अब ये दूसरे देशों में हैं।Áउबर, लिफ्ट, स्पोटीफाई, वीवर्क व अन्य कंपनियों की सोच है कि आईपीओ के बाद उनकी कामयाबी अलीबाबा, फेसबुक, गूगल के समान रहेगी। All rights reserved.Áआईपीओ लाने वाली कंपनियों को बिक्री में 34 परसेंटेज पाइंट की वृद्धि करनी होगी। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक की वृद्धि 19 परसेंटेज पाइंट थी।