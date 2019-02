RJD के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के भतीजे की हत्या से इलाके में सनसनी, हमलावरों ने सीने में पास से मारी गोली

सीवान ( ). RJD के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन (Former RJD MP Shahabuddin) के भतीजे मोहम्मद यूसुफ (Mohammed Yusuf Shot Dead) की शुक्रवार रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शहर के दक्षिण टोला मोहल्ला की है। यूसुफ की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वह शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर का ही रहने वाला था। यूसुफ शहाबुद्दीन के बेटे के करीबी लोगों में शामिल था।

एसपी नवीन चन्द्र झा के मुताबिक, यूसुफ को बेहद करीब से सीने में गोली मारी गई। जिसके बाद आनन-फानन में उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया, यूसुफ इंटरनेट कैफे चलाता था। साथ ही वह जमीन का कारोबार भी करता था।

कौन है शहाबुद्दीन ? (Know Who is Shahabuddin)



शहाबुद्दीन को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) का खास माना जाता है। सीवान (Siwan) के कारोबारी चंदाबाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप शहाबुद्दीन और उसके तीन लोगों पर लगा था। 9 दिसंबर, 2015 को कोर्ट ने शहाबुद्दीन के साथ राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

कभी शहाबुद्दीन का नाम लेने से कांपते थे लोग



शहाबुद्दीन भले ही में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सीवान में लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। 1990 के बाद का एक वह भी दौर था जब सीवान में रहने वाला कोई आमो-खास शायद ही ‘साहेब’ की बजाय ‘शहाबुद्दीन’ नाम लेकर पुकार ले। इसे तौहीन माना जाता था और सजा जो साहेब मुकर्रर कर दें। धीरे-धीरे लोगों के दिलों दिमाग में यह एक बैठ चुकी थी कि बिहार में ‘साहेब’ का अर्थ कोई हाकिम या अफसर नहीं होता। साहेब मतलब शहाबुद्दीन। खौफ और साहेब एक दूसरे के पर्याय बन बैठे थे।

DSP को जड़े थप्पड़ ने शहाबुद्दीन को बनाया था बाहुबली



मार्च, 2001 में शहाबुद्दीन के एक करीबी और राजद के स्थानीय नेता पप्पू के खिलाफ वारंट लेकर DSP पुलिस के जवानों के साथ पहुंचे थे। शहाबुद्दीन ने पुलिस को मनोज कुमार को गिरफ्तार करने से रोका और डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था।