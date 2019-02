कभी इस पूर्व बाहुबली सांसद का जेल से चलता था राज; दरबार लगाकर करता था लोगों की किस्मत के फैसले, दहशत ऐसा कि नाम लेने से भी कतराते थे लोग

सीवान. आरजेडी का पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन (Former RJD MP Shahabuddin) एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार रात सीवान में उसके भतीजे मो. यूसुफ (Shahbuddin Nephew Shot Dead) की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली बेहद करीब से सीने में मारी गई। यूसुफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। वारदात के बाद से इलाके में तनाव है। बता दें कि यूसुफ उस शहाबुद्दीन का भतीजा है, जिसकी कभी सीवान में हुकूमत चलती थी। बाकायदा दरबार लगाकर शहाबुद्दीन लोगों की किस्मत का फैसला किया करता था। लेकिन वक्त बदला और 'तेजाब कांड' मामले में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा हुई। फिलहाल, वो में बंद है।

कौन है शहाबुद्दीन ? (Know Who is Shahabuddin)



शहाबुद्दीन को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) का खास माना जाता है। सीवान (Siwan) के कारोबारी चंदाबाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। शहाबुद्दीन व उसके तीन लोगों पर इस हत्या का आरोप लगा था। 9 दिसंबर, 2015 को कोर्ट ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दरबार लगाकर करता था फैसले



2000 के दशक तक सीवान जिले में लोगों में शहाबुद्दीन का खौफ था। उसकी एक अपनी अदालत थी। जहां लोगों की किस्मत का फैसला हुआ करता था। बताते हैं कि ये बाहुबली खुद सीवान की जनता के पारिवारिक व भूमि विवादों का निपटारा करता था। यहां तक कि जिले के डॉक्टरों की परामर्श फीस कितनी होनी चाहिए, इसका फैसला भी वह खुद लेता था। 1999 में एक सीपीआई (एमएल) कार्यकर्ता के अपहरण व संदिग्ध हत्या मामले में शहाबुद्दीन को लोकसभा 2004 चुनाव से 8 माह पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन चुनाव आते ही मेडिकल आधार पर शहाबुद्दीन ने अस्पताल में शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल का एक पूरा फ्लोर उसके लिए रखा गया था। जहां उसकी बैठकी होती थी। यहीं से फोन पर वह अधिकारियों व नेताओं को कहकर लोगों का काम कराता था। उस फ्लोर पर उसकी सुरक्षा के भारी इंतजाम हुआ करते थे।

कॉलेज के दिनों से ही दबंगई शुरू कर दी थी



शहाबुद्दीन की दबंगई के किस्से कॉलेज के दिनों से ही चर्चे आम थे। रिकॉर्ड के मुताबिक, शहाबुद्दीन पर पहला मामला 1986 में सीवान जिले के हुसैनगंज थाने में दर्ज हुआ था। उसके बाद ऐसे छवि बनी कि लोग सरेररा नाम लेने से भी कतराते थे। देखते ही देखते शहाबुद्दीन सीवान का मोस्ट वॉन्टेड बन गया। चुनाव लड़ने के दौरान सीवान में शहाबुद्दीन की पार्टी को छोड़कर दूसरे किसी प्रत्याशी का झंडा लगाने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। शहाबुद्दीन पर उम्र से ज्यादा हत्या, अपहरण और हत्या रंगदारी के 63 मुकदमें दर्ज हैं। इनमें से 6 में उन्हें सजा हो चुकी है।

एक थप्पड़ और शहाबुद्दीन बन गया था बाहुबली



मार्च, 2001 में शहाबुद्दीन के एक करीबी व आरजेडी के स्थानीय नेता पप्पू के खिलाफ वारंट लेकर DSP पुलिस के जवानों के साथ पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, शहाबुद्दीन ने पुलिस को मनोज कुमार को गिरफ्तार करने से रोका। इसके बाद अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। इसके अलावा उसके आदमियों ने पुलिसवालों की पिटाई भी की थी।