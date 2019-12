Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 12:48 PM IST

पटना. जदयू नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनआरसी पर ट्वीट कर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

प्रशांत ने लिखा है कि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि अभी तो एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। यह टेक्टिकल वापसी के सिवा कुछ नहीं है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ। यह सिर्फ एक ठहराव है, पूर्ण विराम नहीं। सरकार सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार कर सकती है। कोर्ट द्वारा पक्ष में आदेश आने पर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।

The claim of “अभी तो NRC की कोई चर्चा ही नहीं हुई है” is nothing but a tactical retreat in the face of nationwide protest against #CAA_NRC. It is a pause and not the full stop.



Govt could wait till SC judgement on CAA. A favourable court order and the whole process will be back.