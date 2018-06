​लालू के बड़े बेटे अब फिल्मों में आजमाएंगे अपनी किस्मत, शेयर किया पोस्टर; लेकिन कर दी ये गलती

पटना.चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता व आरजेडी चीफ के बड़े बेटे तेज प्रताप अब फिल्मों में भी किस्मत आजमाएंगे। बुधवार को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। फिल्म का नाम 'रुद्रा द अवतार' है। पोस्टर में केवल तेज प्रताप की ही तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में अटकलें हैं कि वे इस फिल्म में लीड रोल में होंगे। हालांकि, पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने एक गलती कर दी। अब उड़ रहा मजाक...

- दरअसल, तेज प्रताप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जो पोस्टर शेयर किया है। उसमें लिखे अंग्रेजी के एक शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी हुई। पोस्टर पर लिखा है- Comming Soon, जबकि Coming Soon होना चाहिए था। उनकी इसी गलती पर सोशल मीडिया यूजर्स अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

- @chitranjans21 ट्विटर हैंडल से एक यूजर ने लिखा है- ये सब तो ठीक है यादव जी, लेकिन अपने भाइओं में आप मेट्रिक पास नेता हैं; कम से काम "Comming Soon" के जगह " Coming Soon " तो करवा देते :) :) Check Your Poster

- वहीं, एक और यूजर @gsarswat10 ने गलत स्पेलिंग पर चुटकी लेते हुए लिखा- लालू के अगले घोटाले की सजा भी आनी comming है। हालांकि, उनकी फैन फॉलोविंग की भी कमी नहीं है। कइयों उन्हें बेस्ट बताते हुए फर्स्ट शो देखने की बात की है। तो कुछ उन्हें 'रुद्रा' बता रहे हैं।

12th पास हैं तेज प्रताप

- 27 साल के तेज प्रताप यादव ने साल 2010 में पटना से 12th पास की थी। उसके बाद वे पॉलिटिक्स में आ गए।

- पांच साल तक पॉलिटिक्स सीखने के बाद साल 2015 में वे महुआ सीट से विधानसभा चुनाव जीते।

स्टेज पर बजा चुके हैं मुरली और शंख

- बिहार के पूर्व स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री तेजप्रताप का कला, संगीत से गहरा नाता बताया जाता है। उनका अंदाज अन्य नेताओं से कुछ अलग है। वह कई बार वह स्टेज पर बांसुरी और शंख बजा चुके हैं।

- पिछले ही महीने 12 मई को उनकी बिहार के मंत्री चंद्रिका प्रसाद राय की बेटी एश्वर्या राय से शादी हुई है। फिलहाल, तेज प्रताप मुंबई में हैं, जहां उनके पिता लालू यादव का इलाज चल रहा है।