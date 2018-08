झूमती महिलाओं ने कहा-सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ...

सावन में मोरनी बन के, मैं तो छम छम नाचूं..., सजना जी हॉट हॉट नैना वे जो सजना दे लाये जावा शॉट वाट..., जैसे गानों पर महिलाओं ने डांस कर खूब मस्ती की। मौका था बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव वाइव्स एसोसिएशन के सावन मिलन का। आयकर चौराहा स्थित प्रशासनिक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने गाने से शुरुआत की। सचिव रेणु सिंह ने कहा कि महिलाएं सावन के मौसम को पूरी मस्ती के साथ एंज्वॉय करती हैं। कार्यक्रम में उन्होंने डांस, गाना व कॉमेडी से खूब हंसाया। इस मौके पर शशि भारती, सुजाता, पूनम, नीलू, विमला, अर्चना, राखी, सीमा, श्वेता सुरभि उपस्थित थीं।Right to LeftShabnam, Nibha, SwatiVandanaRight to LeftReeta, Reetu And KanchanRight to LeftRenu, Sujata, kamini And ShashiRight to LeftDeepa And Rakhi