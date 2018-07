लेडीज़ पार्टी में फुल टू एंज्वॉय

पटना | सेलिब्रेशन में डांस-गाना हो या कहानी-कविता या फिर कॉमेडी। हर रंग देखने को मिल जाता है, अगर पार्टी सिर्फ लड़कियों की हो। शहर के एसके पुरी स्थित कैफे डॉट में आयोजित लेडीज नाइट पार्टी में ऐसा ही मिजाज नजर आया। प्रोग्राम को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए लड़कियों ने बॉलीवुड गाने पर जमकर डांस किया। वर्तिका ने अनरोमांटिक ब्वॉयफ्रेंड की कॉमेडी कर सबको हंसाया। हर रीत की गीत समझ आती है, मुकम्मल..बस ये लफ्ज समझ नहीं आता कि इस बेवफाई भरे जहां में, कोई बेवजह एकतरफा मोहब्बत कैसे कर जाता है..., इस कविता से शालिनी ने माहौल में रंग भर दिया।Akansha, Surbhi, SmitaNishikaMauliShaliniMuskanR to LShivani, Richa, Isha, Shaima, Noor Jahan & Priya Gupta on front row.सिटी रिपोर्टर|पटनाझमाझम बारिश के बीच सावन के गीत पर नाचती-गाती सुंदर महिलाएं। लेडीज विंग पंजाबी बरादरी के सावन मिलन समारोह में शनिवार को लाला लाजपत राय भवन रंगीन हो गया। उद‌्घाटन लेडीज विंग की पूर्व चेयरपर्सन वीणा गुप्ता व विनीता कपूर ने किया।8 साल की एंजेल ने जैसे ही बरसो रे मेघा बरसो...गीत पर डांस किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। 12 साल की नाव्या ने दिल चोरी साडा हो गया...पर दीवाना बना दिया। 2018 की सावन क्वीन अनीता सिंह बनीं। फर्स्ट रनर अप इशा जुनेजा और सेकेंड रनर अप शालिनी रहीं। जज नूपुर गुप्ता, मनीषा गुप्ता और विभा सिंह थीं। लेडीज विंग की चेयरपर्सन स्नेह गुप्ता, जनरल कन्वेनर अंजू खन्ना, पूनम सलूजा, सरोज, सीमा खन्ना, डॉली कोहली, सविता जैन, रोमी कक्कड़, रेनू सिंह, नेहा चौहान, रीता आनंद, सुमन चौहान, सीमा पॉल, नीलम छाबड़ा, कमलेश मल्होत्रा, अंजू भसीन, सविता अरोड़ा व अन्य उपस्थित थीं।R to L: Judges Vibha Singh, Meenakshi, Dr. Nupur with Veena Gupta, Vinita Kapoor, Sneh Guptaहरे-हरे कपड़े व ज्वेलरी में सजी-धजी महिलाओं ने मौसम का मजा लेते हुए सावन महोत्सव सेलिब्रेट किया। वे मस्ती के साथ डांस और गाना गा रहीं थीं। रोटरी क्लब ऑफ पटना आर्यन्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने मेहंदी, सावन क्वीन व डांस में अपने बेस्ट परफारमेंस दिए। उनमें से बेस्ट कंटेस्टेंट को सम्मानित भी किया गया। इसमें सावन क्वीन रिचा, फर्स्ट रनरअप प्रिया, सेकेंड रनरअप रोशनी रहीं। मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में ईशा सिंह जीतीं तो रिचा व रिंकी की मेहंदी को लोगों ने काफी सराहा। स्कूल की संस्थापिका प्रेमलता भार्गव ने कहा कि सावन का महीना पवित्र माना जाता है। अध्यक्ष राजीव भार्गव, शिवानी भार्गव, मो. खालिद व अन्य मौजूद थे।Deepika ChaturvediSakshi Salooja