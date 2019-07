अब पुलिस और भीड़ दोनों के निशाने पर होता है एक फोटोग्राफर

अब तो आपका पटना आना काफी कम या नहीं के बराबर ही हो गया है? पटना की यादों की पोटली खोलिएगा?मेरा जन्म कोलकाता में हुआ। हम मधुबनी के रहनेवाले हैं। मैं संत जेवियर्स के हॉस्टल में 1964 से 68 तक रहा। उस समय हिंदी का जबर्दस्त आंदोलन चला था बिहार में। तब इंग्लिश मीडियम स्कूल माइकल में चला गया था। माइकल कुर्जी में था, शहर से थोड़ी दूर, अलग-थलग सा। स्कूल से बाहर क्या गतिविधियां थीं?हां, हम हॉस्टल से बाहर भी हम कई बार घूमने निकल पड़ते थे। भारत कॉफी हाउस डाक बंगला रोड में था, हम वहां जाते थे। राजस्थान होटल में जाते थे। पिक्चर देखने एलिफिस्टन हॉल में जाते थे। हमलोगों का दोस्त था अतुल सिंह, वीणा सिनेमा हॉल उसके परिवार का था, वहां भी जाते थे। गंगा किनारे अक्सर जाया करता था। वे सब दिन खूब याद आते हैं। आप फोटोग्राफी में कैसे आए? आप बनना क्या चाहते थे?यह प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था। मेरे पिता जी रेडियोलॉजिस्ट थे। मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। वे भी कभी अच्छे फोटोग्राफर थे। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। मैं फोटोग्राफर के साथ क्यूरेटर भी हूं। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। आईआईटी, बीएचयू में मुझे माइनिंग मिला था पर मैं नहीं गया। आपने इतनी अच्छी फोटोग्राफी की है। आपके बेटे में यह गुण है कि नहीं?मेरा बेटा रोहन अमेरिका में रहता है। वह म्यूजिक पर काम कर रहा है। फोटोग्राफी भी करता है। उसकी रुचि म्यूजिक में ज्यादा है। मेरे फादर इन लॉ म्यूजिशियन थे। अभी किस तरह कि फोटोग्राफी आप कर रहे हैं? फोटोग्राफी के खतरनाक दिन भी रहे क्या?मैंने ज्यादा काम सोशल इश्यूज पर किया है। डेवलपमेंट फोटोग्राफी कर रहा हूं। चंबल के बीहड़ में जब हम गए तो वह दिन याद है। हम मलखान सिंह के सरेंडर में इन्वॉल्व थे। ‘मलखान स्टोरी ऑफ बैटिंग किंग’ किताब मे दो राइटर्स कल्याण मुखर्जी और ब्रिज राज सिंह के साथ मैं फोटोग्राफर के रूप में शामिल हूं। भोजपुर का नक्सली मूवमेंट भी याद आ रहा है। वह मेरे लिए फोटो जर्नलिज्म में आने का एक्चुअल रीजन बना था। महाश्वेता देवी ने किताब ‘मास्टर जी’ उसके बाद ही लिखी। मास्टर जी रामेश्वर राम ही वहां प्रमुख पात्र थे। गल्फ में वार के समय फोटोग्राफी की, चीन गया, पाकिस्तान गया। गेट फाउंडेशन के साथ काम किया। फिल्म भी शूट कर रहा हूं। एकदम से मौत से सामना हुआ कभी क्या?सबसे खतरनाक था दंगे के समय फोटोग्राफी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगा याद है। गुजरात दंगा, मेरठ और कश्मीर दंगा में फोटोग्राफी को याद कर सिहर उठता है मन। दिल्ली बम ब्लास्ट भी याद है। अब हर हाथ में कैमरा है, तो फोटोग्राफी का वैल्यू बढ़ा या फिर घटा?पहले कैमरा खरीदना ही मुश्किल था। पिता के पास कैनन का कैमरा था, मैंने उसी से काम शुरू किया। पहले फोटोग्राफी एलिट चीज थी। अनसर्टेनिटी इसमें काफी था पर फादर ने सपोर्ट किया। हिंदी का इंडिया टुडे आया तो उन्हें समझ में आया कि मैं करता क्या हूं। भीड़ या भगदड़ के समय फोटोग्राफी तब कैसी थी अब कैसी है?पहले पुलिस फोटोग्राफर से घबराती थी। 1984 के बाद यह स्थिति बदल गई और पुलिस और भीड़ दोनों ने फोटोग्राफर पर हमले शुरू कर दिए। सभी चाहते हैं एविडेंस मिटा दिए जाएं इस बार पटना यात्रा में आप कहां-कहां गए और सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी?इस बार मैं नालंदा और राजगीर गया था। वहां फोटोग्राफी की। गिद्धकूट पहाड़ मुझे काफी पसंद आया। हां यह हो सकता है कि जगह जितनी अच्छी लगी फोटो उतनी अच्छी नहीं आ पाई हो। वहां का स्पेश, फीलिंग, पीस सब काफी अच्छा लगा। फोटोग्राफर आम तौर पर पत्रकारों की तरह संस्मरण नहीं लिख पाते, इसलिए कई बड़े फोटोग्राफरों के अंदर की उथल-पुथल लोग कभी जान ही नहीं पाए। आपने लिखा है क्या?लास्ट ईयर मैं बोर हो रहा था, सोचा फोटोग्राफ के पीछे की स्टोरी लिखें। इसमें कई नई जानकारियां होंगी। बिहार भी आ रहा है इसमें। जहानाबाद की कुंति देवी की कहानी भी आप जान पाएंगे। फेसबुक पर एक सीरीज भी लिख रहा हूं -‘माई ईयर्स इन फोटो जर्नलिज्म’।Malkhan Singh and his gang in his village, Bilao, on the day of his surrender, 1982