नुसरत भरूचा ने उठाया स्काई डाइविंग का लुत्फ

'सोनू के टीटू की स्वीटी' फेम एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाया। इस डाइविंग का एक वीडियाे शेयर करते हुए उन्होंंने लिखा... 'Have always wanted to fly and I finally got to it!! #Australia #Skydiving'. नुसरत इन दिनों दो फिल्मों 'तुरर्म खां' और 'ड्रीम गर्ल' की शूटिंग में बिजी हैं। 'तुरर्म खां' में जहां उनके अपोजिट राजकुमार राव होंगे, वहीं 'ड्रीम गर्ल' में वे आयुष्मान खुराना के अपोजिट होंगी।'स्त्री' फेम एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी को आखिरी बार वेब सीरीज 'गंदी बात 2' में देखा गया था। फ्लोरा का मानना है जिंदगी में ज्यादातर रिश्तों को विश्वासघात से गुजरना पड़ता है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि लोगों इन सिचुएशंस से डील करना सीखें। फ्लोरा जल्द ही 'सीजन्ड विथ लव' में नजर आएंगी जो रिलेशनशिप और बेवफाई पर बेस्ड है। इस मुलाकात में उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और पर्सनल लाइफ पर बात की...फ्लो रा कहती हैं, 'धोखा मिलने हर किसी का रिएक्शन सेम नहीं होता। एक समय जब आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो यह इग्नोर कर देते हैं कि वह आपके साथ क्या कर रहा है। यहां तक कि अगर आपको यह पता चलता है कि आपका पार्टनर आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है तब भी आप रिश्ते के बने रहने की उम्मीद में उसे माफ कर देते हैं।'हां, मुझे भी चीट किया गया हैपर्सनली मैंने भी इस फेज का सामना किया है और मेरा अनुमान है कि ज्यादातर रिश्तों में ऐसा होता है। किसी-किसी मामले में पुरुष ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि यह सिर्फ एक मूमेंट में हुआ लेकिन उनसे मेरा सवाल यही है कि अगर हम महिलाएं भी ऐसा ही करें तो? जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं हिंट देते हैं लेकिन हम जानते हैं कि जब हम एक रिश्ते में हैं तो उनके साथ डील कैसे करना है तो पुरुष ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सभी पुरुष ऐसे नहीं होते लेकिन हां कुछ ऐसे हैं और उनसे डील करना बहुत जरूरी है।मैं रिलेशनशिप डिप्रेशन में थीकई बार रिश्ते में धोखा मिलने पर उस आघात से बाहर निकलना मुश्किल होता है। मैं एक हिंसक रिलेशनशिप में थी और जानती हूं कि उस समय मैं कितने डिप्रेशन में थी। मुझे उस रिलेशनशिप से भागना पड़ा। इससे बाहर आने में कई महीने लगे। इसी तरह मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जिन्हें चीट किया गया और वे क्लिनीकली डिप्रेशन में रहे। मैं ऐसा कह सकती हूं कि आप अपने इंट्यूशन पर विलीव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो जल्दी स्टेप लें। जितना आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं उतनी ही स्थिति खराब होती है।बैंक रॉबरी पर बनी फिल्म करना चाहती हूंआने वाले दिनों में मैं खुद को बैंक रॉबरी पर बनी फिल्म में काम करते हुए देखना चाहती हूं। मुझे नहीं पता क्यों पर रॉबरी, मनी, गन ये सब मुझे एक्साइट करते हैं। इसलिए मैं ऐसी किसी मूवी को करने का इंतजार कर रही हूं।दस साल से इंडस्ट्री में हूं अब पर्सनली सेटिस्फाइड होना चाहती हूंमैंने साउथ की फिल्मों में काम किया है जिसमें मैंने झाड़ियों के आसपास घूमने वाली लड़कियों का किरदार निभाया लेकिन 'स्त्री' के बाद मैंने चैलेंजिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया है। इस फिल्म ने मुझे बहुत बूस्ट किया। दस साल के करियर में अगर मैं अपना ग्राफ देखती हूं तो मैंने जो भी प्रोफेशनली किया उसके लिए सेटिसफाई फील करना चाहती हूं।New Show...जब मैंने 'मी टू' मूवमेंट का सपोर्ट किया तो मुझ पर ऐसे आरोप लगाए गए कि यह सब मैंने मीडिया के अटेंशन और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए के लिए किया है। जो कि पूरी तरह झूठ है। कल्पना कीजिए मैं एक हिंसक रिलेशनशिप में थी जिसे मुझे उसे छोड़ना पड़ा, मेरी जॉ लाइन टूट गई, मुझे टॉर्चर किया गया। मैं पुलिस के पास तक गई। मैंने कई सालों के बाद आवाज उठाई इसका रीजन सेक्सुअल हेरेसमेंट के खिलाफ आवाज महिलाओं की आवाज को सपोर्ट करना था। यह पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। ऐसे लोगों से डील करना बहुत मुश्किल है जो सोचते हैं कि 'छोटी एक्ट्रेस है और पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रही है'।शो का कॉन्सेप्ट एक सिंधी लड़के और पंजाबी लड़की के बीच की टिपिकल लव स्टोरी पर बेस्ड है। लड़के का सरनेम पानी शब्द पर एंड होता है और लड़की का पूरी इसलिए मेकर्स ने इस शो को 'पानीपूरी' नाम दिया है। इसमें दीपिका के अपोजिट करण वी ग्रोवर को साइन किया गया है।Mythological Show'सुपर सिस्टर्स' और 'विष या अमृत: सितारा' फेम एक्ट्रेस वैशाली टक्कर टीवी शो धारावाहिक 'विक्रम बेताल' का हिस्सा बनते-बनते रह गईं। खबर है कि सेट पर मेकअप कर गेटअप में आने के बाद उन्हें एलर्जी हो गई। इसके चलते उन्हें शो छोड़ना पड़ा। शो छोड़ने की मुख्य वजह के बारे में पूछने पर वैशाली ने बताया, 'मुझे इस बार में बात नहीं करनी है। हां, मैंने लुक टेस्ट दिया था पर मुझे अब वह शो नहीं करना, इसलिए मैं उससे अलग हो गई। मैं उस लुक के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। यह सिर्फ लुक टेस्ट ही था।' बता दें कि वैशाली के शो छोड़ने के बाद अब उनकी जगह अंतरा बनर्जी को साइन किया गया है।