Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 06:50 PM IST

पटना. शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से एक पत्र पोस्ट किया गया। पत्र पटना जिले के मोकामा प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। इसमें बीडीओ ने तीन स्कूलों को पत्र लिखकर एनआरसी को लेकर डाटा संग्रहण के लिए शिक्षकों की सूची मांगी थी। जब पत्र को लेकर बवाल मचा तब बीडीओ सतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि गलत टाईपिंग की वजह से कन्फ्यूजन हुआ है। एनपीआर की जगह एनआरसी टाइप हो गया। एनपीआर के लिए डाटा संग्रहण किया जाना है और इसका एनआरसी से कोई मतलब नहीं है। बता दें कि यह पत्र 29 जनवरी को लिखा गया था।

लालू ने ट्वीट कर नीतीश पर उठाए सवाल

पत्र को लेकर लालू ने ट्वीट कर नीतीश पर सवाल उठाए। लालू ने ट्वीट कर लिखा कि इस वक्त कोई भी अधिकारी एनआरसी को लेकर बात करने से बच रहा है। लेकिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद को समाजवादी और गांधीवादी नेता बताते हैं, उन्होंने एनआरसी की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दे दिया है। ऐसे सांप्रदायिक नेताओं का छलावा देखिये।

Even right wing authoritarians are afraid of talking about NRC today in defense of CAA. But CM Nitish who once proclaimed himself a socialist & Gandhian has ordered to initiate unjust process of NRC. India should watch this communal & divisive camouflage getting off the container pic.twitter.com/hJFQeTZVXP