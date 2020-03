Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 12:53 PM IST

पटना. जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए। प्रशांत ने ट्वीट करके पूछा- 15 साल के उनके (नीतीश) 'सुशासन' के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों है? साथ ही दिल्ली में हुई हिंसा पर नीतीश द्वारा एक शब्द भी नहीं बोलना गलत बात है।

पटना में JDU workers की “भारी भीड़” को सम्बोधित करते हुए @NitishKumar ने 200 सीटें जीतने का दावा किया लेकिन ये नहीं बताया कि 15 साल के उनके “सुशासन” के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों हैं?



Also it was bad on his part not to say a word on #DelhiViolence