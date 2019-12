Dainik Bhaskar Dec 11, 2019, 04:31 PM IST

पटना. जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला है। राज्यसभा में जदयू द्वारा नागरिक संशोधन बिल का समर्थन किए जाने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके जदयू नेतृत्व को वर्ष 2015 चुनाव में मिले जनसमर्थन की याद दिलाई है।

प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने से पहले जदयू नेतृत्व को उन लोगों के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए जिन्होंने वर्ष 2015 में उन पर विश्वास और भरोसा जताया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जदयू और इसके प्रबंधकों के पास बहुत रास्ते नहीं बचे थे।

While supporting #CAB, the JDU leadership should spare a moment for all those who reposed their faith and trust in it in 2015.



We must not forget that but for the victory of 2015, the party and its managers wouldn’t have been left with much to cut any deal with anyone.