पटना. राजद प्रमुख लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'यह सच है। नीतीश वापस आना चाहते थे। वह पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते थे। उन्होंने लालू से कहा था कि मैं 2020 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। आप मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। प्रशांत किशोर इस संबंध में बात करने के लिए पांच बार हमारे पास आए थे।'

Rabri Devi: Nitish Kumar wanted to come back, he had said that I want to see Tejashwi as CM in 2020 and you declare me as PM candidate. Even, Prashant Kishor came to meet us five times after our alliance had ended. pic.twitter.com/88sghakpcq